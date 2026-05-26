닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 사건·사고

경찰, AI 피싱 대응 전 직원 모의훈련…“해킹메일 식별 역량 강화”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260526010007434

글자크기

닫기

설소영 기자

승인 : 2026. 05. 26. 12:07

28일부터 4주간 전 경찰관서 대상 훈련 실시
업무협조·공문 전달 등 실제 업무 가장한 해킹메일 발송
2026052201001218600067751
경찰청 깃발. /박성일 기자
경찰이 생성형 인공지능(AI)을 활용한 지능형 피싱 공격에 대응하기 위해 전 직원 대상 해킹 전자우편 대응훈련에 나선다.

경찰청은 오는 28일부터 다음 달 24일까지 4주간 모든 경찰관서 직원을 대상으로 '2026년 해킹 전자우편 대응훈련'을 실시한다고 26일 밝혔다.

최근 전자우편 기반 사이버 공격은 AI 기술을 활용해 피싱 문구가 정교해지고 있다. 공공기관을 사칭하거나 업무협조 요청, 보안 점검 안내, 공문 전달 등을 가장하는 방식도 다양해지고 있다. 계정정보 탈취와 악성코드 유포 시도가 이어지면서 직원들의 초기 대응 역량이 중요해졌다는 게 경찰청의 설명이다.

이번 훈련은 실제 업무환경과 유사한 방식으로 진행된다. 경찰청은 최신 사이버 공격 경향을 반영한 훈련용 해킹 전자우편을 직원들에게 사전 예고 없이 발송한다. 전자우편 내용은 업무협조 요청, 보안 점검 안내, 공문 전달 등 일선에서 접할 수 있는 유형으로 구성된다.

직원들은 의심 전자우편을 받으면 대응 요령에 따라 전자우편 열람을 자제하고, 첨부파일이나 인터넷 주소(URL)를 실행하지 않아야 한다. 전자우편을 열람한 경우에는 보안 담당 부서에 즉시 신고하는 등 초기 대응 절차를 따라야 한다.

경찰청은 훈련 과정에서 확인된 대응 현황과 취약점을 종합 분석해 향후 정보보안 교육에 활용할 방침이다. 특히 피싱 전자우편을 열람하거나 URL에 접속한 직원에 대해서는 별도 심화 교육을 진행한다.

경찰청 관계자는 "일회성 점검이 아니라 직원 스스로 의심 전자우편을 식별하고 즉시 신고·대응하는 문화를 조성하기 위한 것"이라고 설명했다.
설소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“20년 동안 뭐 했나” 강일 장기전세 호소문 역풍… 분양전환 요구에 비판 폭주

[단독] AI 앵커가 전한 속보의 정체는 ‘전자담배 광고’

고개 숙인 정용진 “모든 책임은 내게 있어”… 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 직접 사과

사상 최대 규모 60조원 캐잠수함, 막강 獨 지정학적 우세속...‘韓 범정부·대기업 산업협력 패키지’로 뚫는다

미군, 이란 남부 전격 공습…핵협상 막판 변수로 부상

캐나다 CBC방송, “한국 정부, 잠수함 한 척을 항구에 직접 몰고 와 가장 화려한 방식으로 데뷰” 평가

“폐기하라” 들끓는 여론… ‘21세기 대군부인’ 국민청원 동의율 99% 돌파

지금 뜨는 뉴스

최고 출력 1050마력…페라리 첫 순수전기차 ‘루체’ 공개

무심코 반복했다가…기억력 감퇴 시키는 습관 5가지

조용한 럭셔리의 정수 ‘마이바흐 S 680’

“내 팔란티어 영상 베껴”…구독자 276만 신사임당 ‘ai 카피’ 의혹

“오늘은 또 뭐 먹지”…회사 오래 다닌 사람들의 공감대