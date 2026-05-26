與 “野, 흑색선전 거세져…일베 감싸기 중단해야”

"정용진 대국민 사과…진정성 있어"

"김관영, 당헌·당규상 복당 안 된다"

PYH2026052403300001300_P4 0 더불어민주당 강준현 수석대변인이 24일 국회 소통관에서 전북지사 선거에 무소속으로 출마한 김관영 후보의 '이 대통령과 사전 교감했다'는 취지의 주장에 대해 입장을 밝히고 있다. /연합

더불어민주당이 26일 "국민의힘이 일베를 감싸는 것은 일베당임을 자행한 것으로 볼 수밖에 없다"고 비판했다.강 수석대변인은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 "지방선거와 재보궐선거가 8일 남은 가운데 국민의힘의 흑색선전이 거세지고 있다"며 이같이 말했다.그는 스타벅스코리아의 '5·18 탱크데이' 마케팅 논란에 관련해 "국민의힘은 이 문제까지 전방위로 옹호하고 있다"며 "극우화를 넘어 정치적 이성까지 잃어가고 있다"고 했다.다만 정용진 신세계 회장의 사과에 대해서는 "진정성이 있다고 본다"면서도 "이 문제를 국민의힘이 선거에 악용하는 것은 문제"라고 말했다.또 김관영 무소속 전북도지사 후보에 대해서는 "이재명 대통령과의 교감이 없었다"며 "없었던 사실을 있었던 것처럼 얘기하는 것은 대통령께 큰 누를 끼치는 것"이라고 했다. 그러면서 "김 후보가 당선이 되면 복당을 하겠다고 하는데, 당헌·당규상 복당이 안된다"고 말했다.강 수석대변인은 울산시장 후보 단일화 논의와 관련해서는 "사전투표가 3일밖에 남지 않아 오늘 상황을 지켜봐야 할 것 같다"며 "단일화 합의는 아직 유효하다"고 밝혔다.이어 "여론조사에 일희일비하기보다 남은 기간 국민께 진정성 있게 다가가는 것이 중요하다"며 "민주당은 끝까지 완벽한 승리를 목표로 최선을 다하겠다"고 말했다.