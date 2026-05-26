與 “野, 흑색선전 거세져…일베 감싸기 중단해야”

"김관영, 당헌·당규상 복당 안 된다"
강 수석대변인은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 "지방선거와 재보궐선거가 8일 남은 가운데 국민의힘의 흑색선전이 거세지고 있다"며 이같이 말했다.
그는 스타벅스코리아의 '5·18 탱크데이' 마케팅 논란에 관련해 "국민의힘은 이 문제까지 전방위로 옹호하고 있다"며 "극우화를 넘어 정치적 이성까지 잃어가고 있다"고 했다.
다만 정용진 신세계 회장의 사과에 대해서는 "진정성이 있다고 본다"면서도 "이 문제를 국민의힘이 선거에 악용하는 것은 문제"라고 말했다.
또 김관영 무소속 전북도지사 후보에 대해서는 "이재명 대통령과의 교감이 없었다"며 "없었던 사실을 있었던 것처럼 얘기하는 것은 대통령께 큰 누를 끼치는 것"이라고 했다. 그러면서 "김 후보가 당선이 되면 복당을 하겠다고 하는데, 당헌·당규상 복당이 안된다"고 말했다.
강 수석대변인은 울산시장 후보 단일화 논의와 관련해서는 "사전투표가 3일밖에 남지 않아 오늘 상황을 지켜봐야 할 것 같다"며 "단일화 합의는 아직 유효하다"고 밝혔다.
이어 "여론조사에 일희일비하기보다 남은 기간 국민께 진정성 있게 다가가는 것이 중요하다"며 "민주당은 끝까지 완벽한 승리를 목표로 최선을 다하겠다"고 말했다.