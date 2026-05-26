[알림] 제2회 아시아투데이 자본시장 세미나 개최

전국 12대 종합일간지 아시아투데이가 신장식 조국혁신당 의원, 김남근 더불어민주당 의원과 함께 6월 19일 서울 여의도 국회 의원회관 제9간담회의실에서 '제2회 자본시장 세미나'를 개최합니다.'머니무브 시대-증권산업의 성장 전략'이라는 주제로 열리는 이번 세미나에서는 예금 중심에서 주식, 상장지수펀드(ETF) 등 투자시장으로 이동하는 '머니무브' 현상에 따른 증권산업의 역할을 재조명하고 향후 성장 전략을 논의할 방침입니다.특히 코스피 지수가 8000선을 넘어선 가운데 한국 자본시장은 역사적 전환점에 와있습니다. 이에 초고속 성장 중인 증권산업이 어떤 방향으로 나아가야 하는지 짚어보고 해외 IB의 성장 전략도 함께 다룰 예정입니다.증시 대기자금만 200조원에 가까운 만큼, 유입된 자금을 어떤 방식으로 국민 자산 형성과 기업금융 확대로 이어지게 할지도 살펴볼 계획입니다.이번 세미나에는 자본시장연구원과 미래에셋증권, NH투자증권, 미래에셋자산운용, KB자산운용 등 국내 굴지의 증권사 및 자산운용사, 업계 전문가는 물론 금융당국 관계자도 참석해 머리를 맞댈 예정입니다.▶주최 : 신장식 조국혁신당 의원, 김남근 더불어민주당 의원▶주관 : 아시아투데이▶후원 : 금융위원회·금융감독원·금융투자협회▶일시 : 2026년 6월 19일 오전 9시 ~ 11시 30분▶장소 : 서울 여의도 국회 의원회관 제9간담회의실▶문의 : 아시아투데이 경제부 (02)769-5188