통일부 “조총련, 강령에서 통일 관련 조항 삭제”

조총련, ‘동포 권익 옹호’·‘민족교육 강화’·‘동포사회 민족성 고수 운동’ 강조

통일부는 26일 재일본조선인총연합회(조총련)의 강령 및 규약에서 통일 관련 조항이 삭제됐다고 밝혔다. 조총련은 북한을 지지하는 성향의 재일동포 단체로 사실상 북한에 종속돼 있는 것으로 평가받고 있다.26일 북한 매체에 따르면 조총련은 23~24일 일본 도쿄에서 열린 제26차 전체대회를 통해 △제25기 조총련 사업 결산 및 26기 과제 △총련 강령 및 규약의 개정 △25기 재정 결산 및 26기 예산안 △조총련 중앙기관 역원 선거 등과 관련한 의제를 논의했다.통일부 당국자는 이날 기자들과 만나 "조총련 강령의 통일 관련 조항이 삭제됐다"며 "개정 전에는 '6.15 남북공동선언 존중', '자주적 평화통일' 등의 내용이 담겨 있었다"고 밝혔다. 북한이 헌법에 '적대적 두국가' 기조를 반영한 데 따른 조치로 해석된다. 북한은 지난 2023년 말 남북관계를 동족이 아닌 '적대적 두 국가'로 규정하고 최근에는 최고인민회의를 통해 헌법에 영토 조항을 신설해 '민족', '통일'과 관련한 표현을 삭제한 바 있다.한편 노동신문에 따르면 이번 조총련 전체대회는 단체 결성 80주년을 앞두고 향후 4년 간 사업 방향을 확정하는 자리다. 이번 대회를 통해 조총련은 3대 주력 사업으로 동포 권익 옹호, 민족교육 강화 및 새 세대 육성, 동포 사회 민족성 고수 운동 등을 채택했다.인사 분야에서는 허종만이 조총련 중앙상임위원회 의장으로 재선출됐다.조총련은 대회를 통해 김정은 북한 국무위원장에게 보내는 서한도 채택했다. 서한 참가자들은 "9차 당대회가 가리킨 진로에 따라 새 투쟁기에 총 매진하겠다"며 "결성 80주년을 향한 대회 결정을 무조건 집행하겠다"고 강조했다.이어 "일본 당국의 대조선 제재 조치와 민족 차별 정책을 시정·철회시켜 민족교육의 권리를 고수·확대하는 데서 돌파구를 열어 동포들의 안정적인 지위 획득을 위한 투쟁을 과감히 벌려나가겠다"고 덧붙였다.