한화에어로·우주청, 국내 첫 민·군 겸용 터보팬 엔진 개발 착수

2029년까지 4500파운드급 엔진 개발 목표

무인기부터 소형 민항기까지 활용 범위 확대

한화에어로 판교 0 한화에어로스페이스 판교 R&D 캠퍼스. /한화에어로스페이스 홈페이지

한화에어로스페이스가 우주항공청과 손잡고 국내 첫 민·군 겸용 터보팬 항공엔진 개발에 나선다. 항공엔진을 민·군 겸용으로 국내 개발하는 것은 이번이 처음이다.한화에어로스페이스는 26일 경남 사천 우주항공청 청사에서 열린 '차세대 민·군 겸용 항공엔진·추진시스템 개발사업' 착수보고회에 참석했다고 밝혔다.사업은 한화에어로스페이스가 주관 기업을 맡고 한국항공우주연구원과 대학, 강소기업 등이 함께 참여한다. 오는 2029년까지 4500파운드(lbf)급 무인기 엔진 개발이 목표다.이 엔진은 국내 처음으로 엔진 회전축에 시동·발전기를 장착해 최대 100킬로와트(kW)의 전력을 공급할 수 있도록 설계됐다. 전력 생산량은 높이면서 무게는 줄여 무인기와 소형 비즈니스 제트기 등 다양한 민수 항공기용으로 활용할 수 있는 것이 특징이다.특히 많은 전력이 필요한 무인기에 최적화된 엔진이다. 앞으로 협동전투무인기(CCA) 등 차세대 무인기에 인공지능(AI) 연산과 레이더, 전자전 장비 등에 많은 전력이 필요한 만큼 엔진의 전력 공급 능력은 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 해당 엔진은 민군 겸용을 고려해 '고(高)바이패스(bypass)' 터보팬 엔진으로 개발될 예정이다.한화에어로스페이스는 엔진 개발을 계기로 글로벌 무인기 엔진 시장 선점에 속도를 낼 계획이다. 미국을 중심으로 CCA 도입이 확대되는 가운데 관련 시장이 성장 국면에 들어섰기 때문이다. 향후 2040년대에는 전 세계적으로 3000대 이상의 CCA가 운용될 것으로 전망된다.박희호 한화에어로스페이스 항공사업부 CTO는 "글로벌 무인기 엔진 시장은 아직 시장 지형이 굳어지지 않은 초기 단계인만큼 선제적인 기술 확보로 대한민국 군의 무인기 전력 강화에 기여할 뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 선도 기업으로 도약할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.