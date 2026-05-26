경기도·한국유럽학회 국제학술대회… 체제전환·안보위기 속 ‘한반도 평화 플랫폼’ 구축

"냉전 극복한 유럽서 한반도 평화 길 찾다"… 韓·유럽 석학들, 체코·폴란드서 전략적 공조 시동

행사 핵심 성과, '체제전환 경험 공유'와 '신안보 위기(러-우 전쟁 등) 대응' 명시 학술 대회 시의성 부각

0526 유럽경영학회_Czech 0 19일 체코 프라하의 카를로바 대학교에 개최된 "불확실성의 시대: 대한민국, 체코, 유럽연합의 전략적 협력"을 주제로 한국유럽학회 안상욱 회장과 경기도 박현석 평화협력국장 및 소속 학자들이 참석하였다. 특히 홍영기 주체코 대한민국 대사 (사진중앙)가 참석하여 개막연설과 함께 한국·체코 양국관계에 대해 심도깊은 토론이 시행되었다. 또한 이반 얀차렉 주한 체코 대사는 영상축사를 통해 행사의 성공적인 개최를 지원하였다. / 사진= 한국유럽학회(회장 안상욱) 제공

0526 유럽경영학회_Poland 0 22일 폴란드 크라쿠프의 야기엘론스키 대학교에서 "불확실성의 시대: 유럽의 경험과 한반도 평화구축을 위한 협력"을 주제로 한국유럽학회 안상욱 회장과 경기도 박현석 평화협력국장 및 소속 학자들이 참석하였다. 특히 태준열 주폴란드 대한민국 대사가 참석하여 한국·폴란드 양국관계에 대해 심도깊은 토론이 시행되었다. / 사진= 한국유럽학회(회장 안상욱) 제공

경기도·한국유럽학회, 체코·폴란드서 '한반도 평화 지식교류 플랫폼' 국제학술대회 개최급변하는 국제 정세 속에서 한반도 평화와 국제 협력의 해법을 찾기 위해 한국과 유럽의 석학들이 머리를 맞댔다.경기도가 주관하고 한국유럽학회(회장 안상욱)가 주최한 '유럽 기반 한반도 평화 지식교류 플랫폼' 국제학술대회가 지난 5월 19일 체코 프라하와 22일 폴란드 크라쿠프에서 잇따라 열렸다.이번 행사는 한국과 유럽 간 학술·정책 네트워크를 넓히고, 중동부 유럽의 역사적 경험을 통해 한반도 평화 구축의 실마리를 모색하고자 마련된 글로벌 협력 프로젝트다.韓·체코·폴란드 석학들, 체제 전환과 안보 협력 다각도 논의이번 학술대회는 유럽 내 유서 깊은 명문 대학들을 무대로 진행됐다.지난 1차 학술대회 (19일, 체코 프라하 카를로바 대학교)에서 '불확실성의 시대: 대한민국, 체코, 유럽연합의 전략적 협력'을 주제로 심도 있는 논의가 이뤄졌다.2차 학술대회 (22일, 폴란드 크라쿠프 야기엘론스키 대학교)에서는 '불확실성의 시대: 유럽의 경험과 한반도 평화구축을 위한 협력'에 초점을 맞췄다.행사에는 한국과 체코, 폴란드의 주요 대학 및 연구기관 학자들이 대거 참석했다.발표와 토론에서는 △중동부유럽의 체제전환 경험 △EU 확대 이후의 경제 수렴 △러시아-우크라이나 전쟁 이후 변동하는 유럽 안보 전략 △에너지 안보 △이주 및 노동 정책 등 다채로운 거대 담론이 다뤄졌으며, 이것이 한반도 평화 구축에 주는 시사점에 대해 논쟁적인 제언들이 이어졌다.현지 외교가의 관심도 뜨거웠다.홍영기 주체코 대사와 태준열 주폴란드 대사가 각 행사에 직접 참석해 자리를 빛냈으며, 이반 얀차렉 주한 체코 대사는 영상 축사를 통해 학술 교류의 성공을 응원했다."체코·폴란드의 역사적 극복 경험, 한반도 미래의 디딤돌 될 것"행사를 지원한 경기도의 박현석 평화협력국장은 "경기도는 북한 접경 지자체로서 한반도 평화의 중요성을 깊이 인식하고 있다"라며 "체코와 폴란드가 겪은 역사적 도전과 극복의 경험은 한반도 평화 구축에 중요한 시사점을 주며, 이번 대회는 평화·안보·경제 분야의 미래지향적 협력 플랫폼을 넓히는 계기가 됐다"고 총평했다.사업을 이끈 안상욱 한국유럽학회장은 "세계대전과 냉전의 혼란을 극복하고 체제 전환에 성공한 체코·폴란드는 현재 EU 내 새로운 성장동력이자 한국의 긴밀한 경제 파트너"라며 "불확실성의 시대에 양자 관계를 개척하는 중요한 디딤돌을 놓았다"고 성과를 다졌다.학회의 향후 일정으로 이번 유럽 학술대회에서 도출된 풍성한 지적 성과들을 바탕으로 오는 10월 28일 'DMZ 에코 피스 포럼'과 12월 '한국유럽학회 연례학술대회'를 통해 국내 학계와 대중에게 다시 한번 공유될 예정이다.