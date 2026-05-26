스타벅스, 카드 잔액 환불기준 한시 완화…“사용 비율 상관없이 환불”

오는 6월 1일부터 2주간 예외 환불 운영

마케팅 논란 속 고객 불편 최소화 조치

스타벅스 매장에 붙은 사과문<YONHAP NO-2540> 0 정용진 신세계그룹 회장이 26일 스타벅스의 '탱크데이' 이벤트 논란과 관련, "진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분들의 용서를 구한다"고 사과했다. 이날 서울 시내 한 스타벅스 매장에 사과문이 붙어 있다. / 연합

스타벅스코리아가 스타벅스 카드 잔액 환불 기준을 한시적으로 완화한다. 고객 불편을 최소화하고 자숙의 뜻을 반영한 조치라는 설명이다.스타벅스코리아는 관련 시스템 개발을 거쳐 오는 6월 1일부터 14일까지 2주간 스타벅스 카드 예외 환불 제도를 운영한다고 26일 밝혔다. 기존에는 최종 충전 금액의 60% 이상을 사용해야 남은 잔액을 환불받을 수 있었지만, 이번 기간에는 사용 비율과 관계없이 환불 신청이 가능하다.환불 대상은 스타벅스 카드를 보유한 고객 누구나이며, 스타벅스 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 신청할 수 있다. 환불은 신청 후 7영업일 이내 이뤄질 예정이다. 계정당 환불 가능 금액은 현재 최대 보유 한도인 200만원까지다.매장을 통한 환불은 스타벅스 앱에 등록되지 않은 무기명 실물 카드에 한해 제한적으로 운영된다. 리워드 회원 탈퇴를 원하는 고객은 무기명 실물 카드로 잔액을 이전하면 예외 환불 기간 이전에도 즉시 탈퇴할 수 있으며, 6월 1일 이후 2주간 매장에서 사용 조건 없이 현금 환불이 가능하다.다만 스타벅스는 예외 환불 기간 동안 현금화 악용 가능성과 매장 업무 부담 등을 고려해 일부 스타벅스 카드 편의 기능과 충전 한도를 제한적으로 운영할 계획이다.스타벅스 관계자는 "무거운 책임감과 자숙의 마음으로 최근 환불을 요청하는 고객들의 불편을 조금이라도 줄이고자 기준을 완화하게 됐다"고 말했다. 이어 "향후에도 스타벅스 카드 환불 규정과 관련해 소비자 의견을 경청하고 불편 사항 개선을 위해 지속 노력할 예정"이라고 밝혔다.신세계그룹은 이날 오전 기자회견을 열고 최근 불거진 역사 왜곡 마케팅 논란과 관련해 공식 사과하고 재발 방지 대책을 발표했다.