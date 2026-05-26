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김부겸 “스벅 사태, 이쯤에서 그쳐야”…‘불매 지시’ 등 강경론에 제동

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심준보 기자

승인 : 2026. 05. 26. 15:50

정용진 사과에 "소비 자체 비난 안 돼…정부·여당, 국민 믿고 지켜봐야"
당 지도부 '경종'·정원오 캠프 '출입 금지령' 등 정치권 압박 자제 촉구
김부겸, 대구 대실역 유세
아시아투데이 송의주 기자 = 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 25일 대구 달성군 대실역 인근 광장에서 발언하고 있다.
김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 26일 스타벅스코리아의 5·18 조롱 논란에 대해 정용진 신세계그룹 회장이 사과한 만큼, 정부와 여당이 추가적인 기업 압박과 불매 분위기 조장을 자제해야 한다고 했다. 사태를 두고 당 지도부와 선거 캠프를 중심으로 확산하던 강경 기류에 공개적으로 제동을 건 모양새다.

김 전 총리는 이날 자신의 페이스북을 통해 "정용진 회장이 본인의 책임을 분명히 했으니, 이제 이 정도 선에서 그쳤으면 한다"며 "정부나 정치권이 특정 기업을 공개적으로 압박하거나, 소비 자체를 비난하는 분위기로 흐르면 안 된다"고 밝혔다.

그는 "정 회장이 이번 사태 장본인으로 지목된 까닭은 과거 정치적 메시지를 남발했던 자신의 이력 때문"이라면서도 "정 회장이 사과했으니, 정부 여당도 이제 국민을 믿고 지켜봐 주시길 정중히 요청드린다. 5·18 민주화운동이 우리 안에 살아 숨 쉬는 시민 정신임을 확인했다"고 덧붙였다.

앞서 스타벅스코리아가 5·18 계엄군 탱크와 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 홍보물('탱크데이', '책상에 탁')을 배포하자, 민주당 내에서는 거센 비판 기류가 일었다. 조승래 사무총장은 전날 브리핑에서 "상식 수준의 역사관을 흐트러뜨리는 행위에 경종을 울리고 재발하지 않도록 조치하는 것은 상식"이라고 말했다.

총괄상임선거대책위원장을 맡고 있는 정청래 대표는 "천인공노 할 일"이라며 "민주당 선거운동을 하시는 분들이나 후보들은 스타벅스 출입을 자제해주는 게 국민 정서에 맞지 않나 생각한다"고 했었고, 정원오 서울시장 후보 캠프에서는 선거원들에게 '스타벅스 출입 금지령'까지 내린 바 있다.
심준보 기자

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