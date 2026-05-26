닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 교육·행정자치

서울시교육청, 학교흡연예방사업 우수기관 선정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260526010007560

글자크기

닫기

김보영 기자

승인 : 2026. 05. 26. 15:52

체계적 예방교육…금연 문화 확산 성과
중·고등학생 담배제품 사용률 3.0% 감소세 지속
NISI20260526_0002144543_web
연도별 중·고등학생 담배제품 현재 사용률 그래프/서울시교육청
서울시교육청이 학교 흡연예방정책사업 우수기관으로 선정돼 보건복지부 장관 표창을 받는다.

서울시교육청은 학교흡연예방사업 우수기관으로 선정돼 '제39회 세계 금연의 날' 기념식에서 보건복지부장관 표창을 받는다고 26일 밝혔다. 장관 표창 시상식은 오는 29일 제39회 세계 금연의 날 기념식에서수상한다.

이번 평가는 보건복지부와 한국건강증진개발원 국가금연지원센터가 전국 17개 시·도교육청과 소속 학교 대상으로 진행한 학교흡연예방사업 우수사례 공모전 결과다. 서울서래초등학교와 서울영상고등학교도 우수한 사업 계획과 추진 결과를 인정받아 보건복지부 장관상을 받는다.

서울시교육청은 2021년부터 2025년까지 추진한 제2기 학교흡연예방사업 종합관리계획을 수립해 사업을 추진해 왔다. 특히 2016년 전국 최초로 보건안전진흥원 내 학교흡연예방지원센터를 설치해 학교 현장의 흡연예방과 금연 활동을 지원하고 있다.

주요 사업으로는 학교흡연예방사업지원단 운영, 체험형 흡연예방 프로그램, 전문인력풀 운영, 금연 창작 공모전, 블루리본주간 캠페인 등이 있다. 이 가운데 서울학교흡연예방사업 메타버스 사업을 통해 학생들이 가상공간에서 다양한 흡연예방 활동을 체험할 수 있도록 지원하고 있다.

서울시교육청은 이 같은 정책 추진을 통해 서울 지역 중·고등학생 담배제품 현재 사용률이 2023년 4.4%, 2024년 4.0%, 2025년 3.0%로 지속적으로 낮추는 성과를 거뒀다.

이러한 성과를 바탕으로 서울시교육청은 2026년부터 2030년까지 적용되는 제3기 학교흡연예방사업 종합관리계획을 수립해 시행한다는 구상이다. 제3기 계획은 '모두의 참여와 협력으로 만들어가는 담배 없는 서울학교'를 비전으로 학생 중심 사업에서 학부모와 지역사회까지 참여를 확대하는 데 초점을 맞췄다.

김천홍 서울시교육감 권한대행은 "이번 표창은 그동안 학교 현장에서 학생들의 건강을 지키기 위해 헌신해 온 교직원과 학교 구성원 모두의 노력이 만들어낸 성과"라며 "제3기 종합관리계획을 통해 학생뿐 아니라 교육공동체 구성원 모두가 함께 참여하는 담배 없는 학교 문화를 조성해 청소년들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 생활터를 만들어가겠다"고 말했다.






김보영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

사상 최대 규모 60조원 캐잠수함, 막강 獨 지정학적 우세속...‘韓 범정부·대기업 산업협력 패키지’로 뚫는다

“20년 동안 뭐 했나” 강일 장기전세 호소문 역풍… 분양전환 요구에 비판 폭주

캐나다 CBC방송, “한국 정부, 잠수함 한 척을 항구에 직접 몰고 와 가장 화려한 방식으로 데뷰” 평가

[속보] 서소문 고가차도서 붕괴사고…“6명 매몰…추가 확인 중”

고개 숙인 정용진 “모든 책임은 내게 있어”… 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 직접 사과

“폐기하라” 들끓는 여론… ‘21세기 대군부인’ 국민청원 동의율 99% 돌파

미군, 이란 남부 전격 공습…핵협상 막판 변수로 부상

지금 뜨는 뉴스

쉬면서 일하고 싶다면…보령 삽시도 어때요?

최고 출력 1050마력…페라리 첫 순수전기차 ‘루체’ 공개

무심코 반복했다가…기억력 감퇴 시키는 습관 5가지

조용한 럭셔리의 정수 ‘마이바흐 S 680’

“내 팔란티어 영상 베껴”…구독자 276만 신사임당 ‘ai 카피’ 의혹