닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

서울시 “서소문고가 사고 현장 안전 확보·인명구조 총력”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260526010007585

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 05. 26. 16:21

6명 부상…경위 확인 중
정원오·오세훈 선거 일정 중단 후 사고 현장 방문
철거 서소문 고가 붕괴 사고 발생<YONHAP NO-4888>
26일 오후 2시32분께 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 모습. /연합
서울시는 26일 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 상판 일부가 무너지는 사고가 발생한 데 대해 "정확한 발생 원인과 경위를 확인 중"이라며 "현장 안전 확보와 인명구조에 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.

소방당국과 경찰 등에 따르면 이날 오후 2시 33분께 서대문구 미근동 서소문 고가도로 철거 현장에서 고가도로 상판 일부가 붕괴되는 사고가 발생해 작업자 등 6명이 다쳤다.

시는 "서소문고가 철거 현장 안전점검 과정에서 공중비계와 거더 일부가 무너지는 사고가 발생한 것으로 파악된다"고 설명했다.

이어 "현재까지 시 관계자 등 6명이 부상을 입었으며, 서대문구 차량 일부가 파손된 것으로 확인된다"며 "이 가운데 4명은 구조를 완료했으며, 나머지 2명에 대한 구조 작업도 진행 중"이라고 밝혔다.

시는 "현재 현장 안전조치와 추가 낙하 방지 조치를 실시하고 있으며 정확한 발생 원인과 경위를 확인 중"이라며 "추가 안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다하며 관계 기관과 함께 피해 상황을 신속히 확인하고 현장 안전 확보 및 인명구조에 총력을 기울이겠다"고 강조했다.

붕괴 사고 소식을 접한 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 선거운동 일정을 잠정 중단하고 사고 현장을 방문하기로 했다.

박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

사상 최대 규모 60조원 캐잠수함, 막강 獨 지정학적 우세속...‘韓 범정부·대기업 산업협력 패키지’로 뚫는다

“20년 동안 뭐 했나” 강일 장기전세 호소문 역풍… 분양전환 요구에 비판 폭주

캐나다 CBC방송, “한국 정부, 잠수함 한 척을 항구에 직접 몰고 와 가장 화려한 방식으로 데뷰” 평가

[속보] 서소문 고가차도서 붕괴사고…“6명 매몰…추가 확인 중”

고개 숙인 정용진 “모든 책임은 내게 있어”… 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 직접 사과

“폐기하라” 들끓는 여론… ‘21세기 대군부인’ 국민청원 동의율 99% 돌파

미군, 이란 남부 전격 공습…핵협상 막판 변수로 부상

지금 뜨는 뉴스

쉬면서 일하고 싶다면…보령 삽시도 어때요?

최고 출력 1050마력…페라리 첫 순수전기차 ‘루체’ 공개

무심코 반복했다가…기억력 감퇴 시키는 습관 5가지

조용한 럭셔리의 정수 ‘마이바흐 S 680’

“내 팔란티어 영상 베껴”…구독자 276만 신사임당 ‘ai 카피’ 의혹