부동산원-경희대, AI·데이터 기반 공공분야 혁신 ‘맞손’

한국부동산원 0 이헌욱 한국부동산원 원장(오른쪽)과 김진상 경희대 총장이 지난 22일 경희대에서 열린 '인공지능 및 데이터 기반 기술 협력과 공공분야 혁신을 위한 업무협약식'에서 기념촬영을 하고 있다./부동산원

한국부동산원(이하 부동산원)과 경희대학교가 인공지능 및 데이터 기반 기술협력과 공공분야 혁신을 위해 힘을 모은다.부동산원은 지난 22일 경희대와 이 같은 성격의 '인공지능(AI) 및 데이터 기반 기술협력과 공공분야 혁신을 위한 업무협약'을 체결했다고 26일 밝혔다.이번 협약은 부동산원이 축적해 온 부동산 데이터 관리 역량과 경희대의 연구·데이터 분석 기술을 연계하는 게 골자다. 국토 균형발전과 국민 주거 안정 등 사회 현안 해결에 기여하고, 공공서비스 혁신과 기술 경쟁력 강화를 추진하기 위해서다.양 기관은 협약을 통해 △AI·데이터 기반 공동 연구 및 기술 개발 △공공·연구 데이터 공동 활용과 분석 △연구 인력 교류 및 교육·세미나 운영 등 다양한 분야에서 협력 체계를 구축할 계획이다.이헌욱 부동산원 원장은 "부동산원은 부동산 데이터 전문기관으로서 국토 균형발전과 주거권 보장이라는 공공 가치를 실현하기 위해 역량을 집중하고 있다"며 "이번 협약이 데이터 기반의 혁신적인 도시·부동산 모델을 제시하는 중요한 출발점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.이어 "공공기관과 학계가 긴밀히 협력해 대한민국 도시와 부동산의 미래 변화를 이끌고, 국가 발전에 기여할 수 있는 협력 모델을 만들어 가겠다"고 덧붙였다.