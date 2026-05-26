서경덕 “북중미 월드컵 앞두고 또 욱일기 응원…전 세계 퇴치 캠페인 계속”

서경덕 0 /서경덕 성신여대 교수 인스타

서경덕 성신여대 교수가 2026 FIFA 북중미 월드컵을 앞두고 해외 유튜브 영상에 등장한 욱일기 응원 장면에 대해 우려를 나타냈다.서 교수는 26일 자신의 인스타그램에 "다음 달 11일 개막하는 북중미 월드컵 관련 영상에서 욱일기 응원이 반복적으로 노출되고 있다"고 적었다.그에 따르면 멕시코에 거주 중인 교민의 제보로 해당 사실을 확인했으며 멕시코에서 활동하는 한 유튜버가 제작한 월드컵 소개 영상에 욱일기 응원 장면이 여러 차례 등장했다.문제가 된 영상은 이번 월드컵 본선에 참가하는 48개국을 소개하는 내용으로 현재 조회수 130만 회를 넘긴 상태다. 좋아요 수 역시 1만 개를 돌파하며 온라인상에서 빠르게 확산되고 있는 것으로 전해졌다.서 교수는 "과거 2022 카타르 월드컵 당시에도 도하 시내 대형 광고판에 일본 응원단 얼굴에 욱일기를 그려 넣은 장면이 노출돼 논란이 있었다"고 언급했다.이어 "이는 욱일기의 역사적 의미를 잘 모르는 외국인들이 일본을 상징하는 이미지로 오인해 벌어지는 일"이라며 "단순히 영상을 제작한 외국인들만 탓할 것이 아니라 전 세계적으로 욱일기의 문제점을 알리기 위한 노력이 필요하다"고 강조했다.그러면서 "아시아인들에게 전쟁의 아픔을 떠올리게 하는 욱일기를 없애기 위해 전 세계 누리꾼들과 함께 꾸준히 퇴치 캠페인을 펼쳐 나가겠다"고 덧붙였다.