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李 “핵잠, 한반도평화 스스로 책임지겠다는 의지”

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홍선미 기자

승인 : 2026. 05. 26. 17:18

정부 '대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획' 발표
2030년 후반 배치·개발건조 국내에서·저농축 연료
이재명 대통령, 제1회 미래국방전략위원회 발언
이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 발언하고 있다. /연합뉴스
정부가 오는 2030년대 중반까지 첫 핵추진잠수함(핵잠)을 진수하고, 2030년대 후반 해군에 배치한다는 목표를 26일 제시했다.

정부는 우리 전력 획득·유지·정비의 자립성과 안정성을 확보하기 위해 핵잠 개발·건조를 국내에서 진행하고, 저농축우라늄(농축도 20% 미만)을 핵연료로 사용해 오래도록 연료 교체 없이 사용하는 '장주기' 운전이 가능한 핵잠을 개발하겠다 계획도 세웠다.

이 대통령은 이날 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회 회의에 참석해 안규백 국방부 장관으로부터 '대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획'을 보고받았다. 정부가 핵잠 추진 계획을 공식화한 것은 이 대통령이 지난해 10월 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 핵잠 건조에 대한 지지를 끌어낸 지 7개월 만이다.

특히 이 대통령은 "굳건한 한미동맹을 기반으로 건조하게 될 핵추진잠수함은 한반도의 평화와 안보를 우리 스스로 책임지겠다는 의지의 상징"이라며 "대한민국 방산 역량 강화에도 크게 기여하게 될 것"이라고 말했다.

이 대통령은 전시작전통제권 회복의 중요성도 강조했다. 그는 "전작권 회복 역시 자주국방의 핵심 요소"라며 "대한민국이 한반도 방어의 주체로서 위상을 더욱 분명히 하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "앞으로 한미 간 긴밀한 협의를 통해 전환 시기를 포함한 구체적인 전작권 회복 로드맵을 완성해 나갈 것"이라고 말했다.

이 대통령은 "자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습"이라며 "국방에도 첨단 과학기술을 접목해 미래전에서 언제나 상대를 압도할 수 있는 스마트 강군으로 도약해야 한다"고 강조했다.
홍선미 기자

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