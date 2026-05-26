李 “핵잠, 한반도평화 스스로 책임지겠다는 의지”

정부 '대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획' 발표

2030년 후반 배치·개발건조 국내에서·저농축 연료

이재명 대통령, 제1회 미래국방전략위원회 발언 0 이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 발언하고 있다. /연합뉴스

정부가 오는 2030년대 중반까지 첫 핵추진잠수함(핵잠)을 진수하고, 2030년대 후반 해군에 배치한다는 목표를 26일 제시했다.정부는 우리 전력 획득·유지·정비의 자립성과 안정성을 확보하기 위해 핵잠 개발·건조를 국내에서 진행하고, 저농축우라늄(농축도 20% 미만)을 핵연료로 사용해 오래도록 연료 교체 없이 사용하는 '장주기' 운전이 가능한 핵잠을 개발하겠다 계획도 세웠다.이 대통령은 이날 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회 회의에 참석해 안규백 국방부 장관으로부터 '대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획'을 보고받았다. 정부가 핵잠 추진 계획을 공식화한 것은 이 대통령이 지난해 10월 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 핵잠 건조에 대한 지지를 끌어낸 지 7개월 만이다.특히 이 대통령은 "굳건한 한미동맹을 기반으로 건조하게 될 핵추진잠수함은 한반도의 평화와 안보를 우리 스스로 책임지겠다는 의지의 상징"이라며 "대한민국 방산 역량 강화에도 크게 기여하게 될 것"이라고 말했다.이 대통령은 전시작전통제권 회복의 중요성도 강조했다. 그는 "전작권 회복 역시 자주국방의 핵심 요소"라며 "대한민국이 한반도 방어의 주체로서 위상을 더욱 분명히 하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.이어 "앞으로 한미 간 긴밀한 협의를 통해 전환 시기를 포함한 구체적인 전작권 회복 로드맵을 완성해 나갈 것"이라고 말했다.이 대통령은 "자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습"이라며 "국방에도 첨단 과학기술을 접목해 미래전에서 언제나 상대를 압도할 수 있는 스마트 강군으로 도약해야 한다"고 강조했다.