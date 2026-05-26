한화 건설부문, 신규 외관 디자인 ‘포레나 비스타’ 선봬

한화포레나 신규 외관 디자인 ‘포레나 Vista(비스타)’ 투시도 0 한화포레나 신규 외관 디자인 '포레나 Vista(비스타)'가 적용된 아파트 단지 투시도./한화 건설부문

한화 건설부문이 자사 아파트 브랜드 '포레나'의 신규 외관 디자인을 새로 선보였다.한화 건설부문은 26일 이 같은 성격의 '포레나 비스타(Vista)'를 공개했다.이번 디자인은 '조용하지만 돋보이는 차별화'를 뜻하는 '콰이어트 액센트(Quiet Accent)'를 핵심 콘셉트로, 브랜드 고유의 정체성을 강화하는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.포레나 비스타는 건물 외곽 라인을 부각한 큐브형 입면 디자인이 특징이다. 서로 다른 크기의 큐브 요소를 조합해 입체적인 분위기와 리듬감을 살렸으며, 포레나 블루와 웜그레이 컬러를 적용해 세련된 이미지를 구현했다.옥상 구조물에는 포레나 브랜드 로고의 세리프(Serif) 곡선을 모티브로 활용했고, 건물 측면에는 브랜드 패턴을 입체적으로 적용해 외관의 입체감과 존재감을 높였다.최근 공동주택 시장에서 확대되고 있는 태양광 설비 트렌드도 반영했다. 외관과 조화를 이루는 건물 일체형 태양광(BIPV) 시스템을 적용해 디자인과 친환경 요소를 동시에 강화했다.아울러 '포레나 비스타 시그니처 라인'도 함께 선보였다. 대표 상품인 '포레나 크리스탈 쉐브론'은 유리 마감재와 금속 소재를 결합한 커튼월 디자인으로, 은은한 광택과 고급스러운 질감을 강조한 것이 특징이다.한화 건설부문은 이번 신규 디자인을 앞으로 공급하는 포레나 단지에 순차적으로 적용할 계획이다.김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 "포레나만의 디자인 경쟁력을 한층 강화하기 위해 새로운 외관 디자인을 선보이게 됐다"며 "단순한 주거 상품을 넘어 도시 경관의 가치를 높일 수 있는 디자인을 지속적으로 개발해 나가겠다"고 말했다.