“허용오차 초과”…SK에코플랜트, 부전~마산 복선전철 일부 구간 재시공

이미지 0 김윤덕 국토교통부 장관이 지난 25일 부전~마산 복선전철 구간 현장을 점검하고 있다./국토교통부

SK에코플랜트가 개통을 앞둔 부전~마산 복선전철 일부 구간에서 기준치를 초과한 궤도 시공 오차를 확인하고 재시공에 착수한다고 26일 밝혔다. 국토교통부와 국가철도공단도 현장 점검에 나서며 안전성 확보 작업이 본격화하는 모습이다.SK에코플랜트는 부전~마산 복선전철 개통 준비 과정에서 일부 궤도 구간의 시공 오차가 확인돼 철거 및 재시공에 나선다.앞서 사업시행자와 감리단, SK에코플랜트는 개통 전 자체 정밀 검측 과정에서 철도 선형과 궤도 시공 상태를 점검했다. 이 과정에서 레일 높이와 위치 오차가 허용 기준인 3㎜를 초과한 것으로 나타났다. 최대 오차는 82㎜ 수준으로 확인됐다.이에 SK에코플랜트는 오차 확인 직후 국가철도공단과 국토교통부 등에 관련 내용을 보고하고 후속 조치 계획과 교차 검증 방안을 협의했다고 설명했다.지난 25일 김윤덕 국토교통부 장관도 현장을 방문해 시공 상태를 점검한 뒤 재시공 지시를 한 바 있다. 이에 따라 해당 구간 철거 작업이 조속히 진행될 예정이다. 향후 사업 전 구간에 대해서는 제3 전문기관 검증과 보수·보강 대책 협의도 이어진다.SK에코플랜트 관계자는 "준공 전 철저한 검측 과정에서 오차를 발견한 만큼 관계 당국과 지속적으로 협의하고 전문기관의 보수·보강 계획을 충실히 반영하겠다"며 "철도 운행 안전성을 확보하고 개통 일정에도 차질이 없도록 만전을 기하겠다"고 말했다.