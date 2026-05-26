“AI 사각지대 놓인 소상공인, ‘구호뿐인 지원’에 내몰린다”

"현장 맞춤형 AI 인프라와 협동조합 중심 거점 지원 시급"

중기중앙회, '소규모 기업 AI 전환 방안 컨퍼런스' 개최

1 0 중기중앙회 서울지역본부는 26일 서울 마포에 있는 중소기업DMC타워에서 '소규모 기업 AI 전환 방안 컨퍼런스'를 개최하고, 서울형 소공인·소상공인을 위한 AI 전환 해법을 논의했다.

소규모 기업들의 인공지능(AI) 전환이 '속 빈 강정'에 그치고 있다는 현장의 목소리가 터져 나왔다. 서울시 소상공인 10명 중 7명이 AI 도입 경험도, 계획도 없는 실정에서 정부의 실효성 없는 정책이 이들을 기술 사각지대로 내몰고 있다는 비판이다.중소기업중앙회 서울지역본부는 26일 서울 마포에 있는 중소기업DMC타워에서 '소규모 기업 AI 전환 방안 컨퍼런스'를 개최하고, 서울형 소공인·소상공인을 위한 AI 전환 해법을 논의했다.이날 컨퍼런스에 참석한 전문가들은 현재 정부의 AI 지원 사업이 현장의 목소리를 제대로 반영하지 못하고 있다고 입을 모았다. 특히 소규모 제조 현장이나 이커머스 사업자들에게 거창한 기술 도입을 강요하는 식의 정책은 현실과 괴리가 크다는 지적이다.지용섭 서울특별시기계공업협동조합 이사장은 "공정 자동화와 같은 거창한 AI보다 주문형 설계·최적화 AI가 우선돼야 한다"며 "데이터 인프라 구축과 외부 전문가 매칭 등 현장 기술을 내재화할 수 있는 실질적인 지원이 절실하다"고 꼬집었다.최은수 서울중남부AI사업협동조합 이사장 역시 "소규모 기업에게 AI는 '일 잘하는 디지털 직원' 수준의 접근이 필요하다"며 "업무시간을 단축하는 '작은 실천(Quick Win)'부터 지원하는 유연한 정책 전환이 필요하다"고 강조했다.학계와 연구계 또한 업종별 특성에 맞는 정책 설계의 부재를 질타했다. 고아라 명지대 교수는 "AI의 경쟁력은 작은 불편 해결에서 시작된다"고 말했고, 정수정 중소벤처기업연구원 실장은 "정부 지원 사업이 소공인 중심으로 대폭 확대·개편돼야 한다"고 주문했다.이날 컨퍼런스에서는 협동조합이 AI 전환의 거점이 돼야 한다는 구체적인 대안도 제시됐다. 정경은 중기중앙회 서울지역본부장은 "정부와 지자체는 협동조합을 업종별 AI 전환 거점으로 지정하고, 공통 수요를 집적해 공동 개발과 확산을 전폭적으로 지원해야 한다"고 제언했다.결국 기술적 화려함만 강조하는 정부의 정책 기조가 골목상권과 소규모 제조 현장의 현실을 외면하고 있다는 비판이다. 소상공인들이 디지털 격차에 뒤처져 고사하지 않도록, 현장 맞춤형 AI 지원책 마련과 이를 뒷받침할 실질적인 협동조합 중심의 생태계 구축이 시급하다는 목소리가 높다.