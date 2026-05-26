李대통령 “서소문 사고 수습·부상자 치료 만전” 지시

이 대통령은 사고로 인해 유명을 달리한 피해자에 대해 안타까움을 표시하며 "사고 원인을 엄정히 조사하고 추후 재발 방지를 위한 대책도 철저히 마련하라"고도 주문했다.
앞서 이날 오후 2시 33분께 서소문 고가차도 철거 현장에서 상판 일부가 무너지는 사고가 발생했다. 사고로 6명이 다쳤다. 이 중 4명이 구조됐고, 2명은 수색 중이다.
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