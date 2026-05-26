닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 북미

美 농민들, 중동전쟁 여파 자금난 심화…농업 대출 수요 증가

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260526010007655

글자크기

닫기

김현민 기자

승인 : 2026. 05. 26. 17:51

연료·비료 가격 급등에 지출 감소
대출 상환율 10분기 연속 하락
신규 농지·농기계 구매도 위축
US-IOWA-FARMERS-FACE-... <YONHAP NO-7098> (Getty Images via AFP)
지난 5일(현지시간) 미국 아이오와주 본듀런트 일대 농지에서 농장 근로자들이 옥수수 씨앗 파종 작업을 하고 있다. 봄 파종철이 본격화된 가운데 농민들은 지난해보다 급등한 연료 및 비료 비용 문제에 직면했다./AFP 연합
미국의 농민들이 최근 급격하게 늘어난 농업 비용을 감당하기 위해 자금 조달에 나서면서 대출 수요가 증가한 것으로 전해졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 미국의 농민들이 지난해 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 주요 농작물 수출의 위축을 겪은 데 이어 올해 중동 분쟁 여파로 연료 및 비료 가격이 급등하면서 또 다른 악재를 맞고 있다고 25일(현지시간) 보도했다.

시카고연방준비은행이 미국 중서부 5개 주(州)의 대출기관을 대상으로 실시한 조사에 따르면 올해 1분기 농가 대출 상환율 지수는 전년 동기 대비 하락했다. 10분기 연속 하락이다.

올해 1분기 농가 대출 수요는 전년 동기 대비 증가해 10분기 연속 성장세를 기록했다.

농민들은 비용 절감에 애쓰고 있다. 일부는 씨앗을 덜 심거나 비료를 덜 필요로 하는 작물로 전환하고 있다. 또 다른 이들은 예전과 같은 작물을 재배하되 비료 사용량을 줄이고 있는데 이로 인해 수확량이 감소할 수 있다.

US-IOWA-FARMERS-FACE-... <YONHAP NO-7095> (Getty Images via AFP)
지난 5일(현지시간) 미국 아이오와주 본듀런트 일대 농지에서 한 농민이 옥수수 씨앗 파종 작업을 하고 있다./AFP 연합
농촌 지역 대출 기관인 이스턴 오리건 은행의 제프 베일리 최고경영자(CEO)는 최근 고객들이 지출에 더 신중해지고 있으며 비용 부담이 계속 높게 유지될 것으로 예상했다. 그는 신규 토지 매입과 농기계 등 장비 판매가 감소한 것을 체감하고 있다고 했다.

일리노이주 소재 퍼스트 미드 뱅크 앤 트러스트는 올해 1분기에 더 많은 농업 대출 차주들이 상환을 지연했고 90일 이상 연체된 대출도 증가했다고 밝혔다.

네브래스카에 있는 미드웨스트 은행의 브래드 코엔 CEO는 지난 수년간 다수 농민이 인건비부터 장비 부품 가격까지 모든 비용이 상승하면서 운전 자본을 상당 부분 소진했다고 했다. 그는 중동 분쟁으로 인한 추가 비용 상승이 상황을 더 악화시킬 수 있다고 우려했다.

농업 대출, 대출 만기 연장, 대출 갱신 수요 증가로 금융기관의 이자 수익이 늘 수 있으나 이는 동시에 농민들의 재정 여력이 한계에 가까워지고 있다는 신호로도 해석된다.

미국 중서부와 산악 지역에 지점을 둔 퍼스트 인터스테이트 은행은 지난달 농업 부문에서 아직 심각한 위기 신호는 보이지 않지만 비용 상승이 농가에 영향을 미치는 것은 분명하다고 지적했다.
김현민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

사상 최대 규모 60조원 캐잠수함, 막강 獨 지정학적 우세속...‘韓 범정부·대기업 산업협력 패키지’로 뚫는다

“20년 동안 뭐 했나” 강일 장기전세 호소문 역풍… 분양전환 요구에 비판 폭주

캐나다 CBC방송, “한국 정부, 잠수함 한 척을 항구에 직접 몰고 와 가장 화려한 방식으로 데뷰” 평가

[단독] 정원오 캠프 핵심 與채현일 ‘쪼개기 후원’ 의혹…“250만원씩 4명 명의로”

[속보] 서소문 고가차도서 붕괴사고…“6명 매몰…추가 확인 중”

고개 숙인 정용진 “모든 책임은 내게 있어”… 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 직접 사과

서울 서대문서 붕괴사고…3명 사망

지금 뜨는 뉴스

쉬면서 일하고 싶다면…보령 삽시도 어때요?

최고 출력 1050마력…페라리 첫 순수전기차 ‘루체’ 공개

무심코 반복했다가…기억력 감퇴 시키는 습관 5가지

조용한 럭셔리의 정수 ‘마이바흐 S 680’

“내 팔란티어 영상 베껴”…구독자 276만 신사임당 ‘ai 카피’ 의혹