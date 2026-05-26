현대차그룹, ‘VH어워드’ 개최…차세대 미디어 아티스트 지원

7월 21일까지 공모 진행…최종 5팀 선발

260526 (사진1)현대자동차그룹, 미디어 아트 공모전 '제7회 VH 어워드' 개최 0 제7회 VH 어워드 키비주얼./현대자동차그룹 VH 어워드

현대자동차그룹이 올해에도 차세대 미디어 아티스트에 대한 창작 지원을 이어간다.현대차그룹은 26일부터 7월 21일까지 '제7회 VH 어워드' 미디어 아트 아이디어 공모를 진행한다고 26일 밝혔다.VH 어워드는 아시아적 맥락의 문화·역사·감수성을 동시대 미디어 아트 언어로 풀어내는 차세대 아티스트의 예술적 도전과 실험을 지원하는 공모전이다.2016년 국내 아티스트를 대상으로 출범 후, 4회차부터는 아시아로 범위를 확장해 격년제로 개최돼 왔으며 비디오 아트부터 영화, 게임, 애니메이션, 모션 그래픽 등 다양한 장르를 다루고 있다.올해로 7회를 맞이한 VH 어워드는 차세대 아티스트의 예술적 도전과 실험 지원이라는 핵심 목표를 한층 강화하고 프로그램을 확장한다.선발자에 대한 기존 지원 규모를 확대하는 한편, 아티스트의 미래 성장 역량에 주목하는 '특별 언급(Honorary Mention)' 부문을 새로 도입해 VH 어워드 커뮤니티를 더욱 다각화할 예정이다.최종 선정된 5개 팀에는 기존보다 확대된 규모의 작품 제작 지원금이 제공된다. 이를 통해 보다 안정적인 환경에서 실험적이고 창의적인 작업을 이어갈 수 있도록 지원한다는 계획이다.아울러 VH 어워드와 지속적으로 협력해온 세계적 미디어아트 기관 '아르스 일렉트로니카'와의 파트너십도 한층 강화된다. 온라인 레지던시 프로그램을 새롭게 운영해 참여 아티스트들의 국제 교류를 확대하고, 작품 개발 과정 역시 체계적으로 지원할 예정이다.특별 언급(Special Mention) 부문에 선정된 아티스트들에게도 별도의 온라인 레지던시 참여 기회가 제공된다. 이를 통해 글로벌 네트워크 형성과 창작 역량 강화를 적극 지원한다는 방침이다.내년 6월에는 최종 선발된 5개 팀 가운데 국제 심사위원단의 심의를 거쳐 그랑프리 수상팀 1곳이 선정된다. 해당 아티스트에게는 추가로 3만 달러의 상금이 수여될 예정이다.선발된 아티스트의 작품은 2027년 하반기부터 VH 어워드의 협업 기관인 바젤의 하우스오브일렉트로닉아트, 린츠(Linz)의 아르스 일렉트로니카 페스티벌, 싱가포르 아트 위크(Singapore Art Week) 및 현대차그룹 인재개발원 마북 캠퍼스에 위치한 미디어 아트 갤러리 '비전홀' 등에서 다양한 전시 형태로 선보일 예정이다.현대차그룹 관계자는 "VH 어워드는 디아스포라를 포함한 아시아 전반의 차세대 미디어 아티스트들이 동시대 주요 이슈를 다룰 수 있는 독자적 플랫폼으로 발전해왔다"며 "제7회 VH 어워드가 참가 아티스트에 대한 지원을 더욱 강화한 만큼, 미디어 아트를 통해 장르와 문화의 경계를 넘는 다양한 창작으로 이어지는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.