鄭 ‘수도권·지역 거점’ 투트랙 유세

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김아윤 기자

승인 : 2026. 05. 26. 17:42

서울 찍고 경기 이천·여주 등 찾아
정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)가 26일 서울 영등포구 여의도역 앞에서 지원 유세를 위해 방문한 정청래 대표와 인사하고 있다. /이병화 기자
정청래 더불어민주당 대표가 26일 서울과 경기 지역을 찾아 6·3 지방선거 지원 유세에 나섰다. 정 대표는 서울시장 선거에서는 중앙정부와의 협력론을 앞세워 정원오 후보 지지를 호소했고, 경기 이천·여주에서는 민주당 지방정부와 중앙정부의 '예산·정책 연계'를 강조했다.

정 대표는 이날 서울 여의도역에서 열린 정원오 서울시장 후보와의 공동 유세에서 "이재명 대통령이 당선된 지 1년도 안 돼 대한민국 주식을 2~3배로 올려놓지 않았느냐"며 "성동구청장 3선을 하며 탁월한 행정 능력을 보여준 정 후보가 이 대통령과 호흡을 맞춰 서울시정을 잘 이끌 수 있다"고 말했다.

정 대표는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 겨냥해서는 "서울시장을 너무 오래 하지 않았느냐. 그런데 한 게 뭐가 있느냐"며 "한강버스, 세빛둥둥섬, GTX 철근 누락 이런 것만 떠오른다"고 비판했다.

정 후보도 오 후보 재선 시 중앙정부와 서울시 간 갈등이 반복될 것이라고 주장했다. 그는 "이재명 정부와 매번 충돌을 일으키는 오 후보가 시장이 된다면 대통령 임기와 겹치는 4년 내내 정쟁이 이어질 것"이라고 말했다.

정 대표는 이후 경기 이천과 여주로 이동해 성수석 이천시장 후보, 박시선 여주시장 후보 지원 유세를 이어갔다. SK하이닉스 본사가 있는 이천 유세 현장에서는 "민주당 출신 이천시장과 경기지사, 대통령이 힘을 모으면 이천의 반도체 산업을 전 세계로 확장시킬 수 있다"고 강조했다. 그러면서 "예산과 법으로 지역 발전에 기여하겠다는 약속을 드린다"고 밝혔다.
김아윤 기자

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