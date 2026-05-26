연일 강성메시지 장동혁… 보수결집·중도이탈 ‘양날의 검’

장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 여의도 중앙당사에서 6·3 지방선거 관련 기자회견을 하고 있다. 이날 장동혁 대표는 "이재명 독재를 막는 것이 대한민국의 미래를 지키는 일"이라고 말했다. /이병화 기자