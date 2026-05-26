닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

평택을 30%·부산북갑 40%… ‘당선 커트라인’ 누가모을까

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010007654

글자크기

닫기

김동욱 기자

승인 : 2026. 05. 26. 17:45

기약없는 단일화, 내일이 마지노선
5파전·3파전속 적극투표층에 당락
26일 경기도 평택시 죽백동 SK브로드밴드 기남방송에서 열린 평택시선거관리위원회 주관 경기 평택을 국회의원 재선거 후보자 토론회에서 자유와혁신 황교안 후보(왼쪽부터), 조국혁신당 조국 후보, 국민의힘 유의동 후보, 더불어민주당 김용남 후보가 포즈를 취하고 있다. 진보당 김재연 후보는 여론조사에서 5% 이상의 지지율을 얻지 못해 이번 토론회에 초청되지 못했다. 이날 녹화된 토론회는 27일 오후 8시 방송된다. /연합
6·3 국회의원 재·보궐선거 최대 격전지로 꼽히는 경기 평택을과 부산 북구갑에서 후보 단일화 논의가 별다른 진전을 보지 못하면서 다자구도가 굳어지는 흐름이다. 정치권에서는 현재 구도가 선거 막판까지 이어질 경우 평택을은 30%, 북구갑은 40% 안팎의 득표율이 '승리의 허들' 높이가 될 수 있다는 전망이 나온다.

26일 정치권에 따르면 평택을과 북구갑은 각각 5자구도와 3자구도로 선거전이 전개되고 있다. 단일화 마지노선으로 거론되는 28일까지 시간이 남아 있지만, 두 지역 모두 후보 간 입장차가 좁혀지지 않으면서 단일화 가능성은 멀어지는 분위기다.

우선 평택을은 김용남 더불어민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보가 오차범위 내 접전을 벌이며 '3강 구도'를 형성하고 있다. 여기에 황교안 자유와혁신 후보와 김재연 진보당 후보까지 가세하면서 표심이 분산되는 흐름이 이어지고 있다. 정치권 안팎에서는 특정 후보에게 표가 쏠리지 않는 흐름이 계속될 경우 30% 안팎의 득표율이 당락을 가를 가능성이 크다는 분석이 제기된다.

실제 한국갤럽이 세계일보 의뢰로 지난 21~22일 평택을에 거주하는 만 18세 이상 유권자 500명을 대상으로 실시한 지지도 조사에서 김용남 후보 30%, 조국 후보 25%, 유의동 후보 23%, 황교안 후보 8%, 김재연 후보 3% 순으로 집계됐다. 조사는 무선전화 면접 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트, 응답률은 12.6%다.

북구갑은 하정우 민주당 후보와 한동훈 무소속 후보가 30% 중반대 지지율로 양강 구도를 형성한 가운데 박민식 국민의힘 후보가 추격하는 흐름이다. 에이스리서치가 부산일보 의뢰로 지난 23~24일 북구갑 유권자 502명을 대상으로 실시한 지지도 조사에서 한 후보는 38.2%, 하 후보는 34.0%, 박 후보는 23.3%를 각각 기록했다. 현재 구도가 유지될 경우 40% 안팎의 득표율이 '당선 커트라인'이 될 수 있다. 조사는 이동통신 3사에서 제공받은 무선 가상번호를 활용한 자동응답, ARS 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트, 응답률은 10.9%다.

신율 명지대학교 정치외교학과 교수는 "각 진영에서 얼마나 적극적으로 투표하느냐에 따라 결과가 달라질 것"이라고 말했다.
김동욱 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

사상 최대 규모 60조원 캐잠수함, 막강 獨 지정학적 우세속...‘韓 범정부·대기업 산업협력 패키지’로 뚫는다

“20년 동안 뭐 했나” 강일 장기전세 호소문 역풍… 분양전환 요구에 비판 폭주

캐나다 CBC방송, “한국 정부, 잠수함 한 척을 항구에 직접 몰고 와 가장 화려한 방식으로 데뷰” 평가

[단독]與채현일 ‘쪼개기 후원’ 의혹…“250만원씩 4명 명의로”

[속보] 서소문 고가차도서 붕괴사고…“6명 매몰…추가 확인 중”

고개 숙인 정용진 “모든 책임은 내게 있어”… 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 직접 사과

서울 서대문서 붕괴사고…3명 사망

지금 뜨는 뉴스

쉬면서 일하고 싶다면…보령 삽시도 어때요?

최고 출력 1050마력…페라리 첫 순수전기차 ‘루체’ 공개

무심코 반복했다가…기억력 감퇴 시키는 습관 5가지

조용한 럭셔리의 정수 ‘마이바흐 S 680’

“내 팔란티어 영상 베껴”…구독자 276만 신사임당 ‘ai 카피’ 의혹