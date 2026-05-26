‘탱크데이’ 4단계 보고 지나쳤다… “마케팅 관리 부실” 인정

전상진 신세계그룹 경영총괄 부사장(왼쪽 두 번째)이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스 '탱크데이' 논란 관련 내부 진상조사 결과를 발표하고 있다. /송의주 기자 songuijoo@

신세계그룹은 이번 스타벅스 '탱크데이' 논란과 관련한 일주일간의 내부 진상조사 결과를 26일 공개하며 "마케팅 검증 및 리스크 관리 체계에 심각한 결함이 있었다"고 인정했다.



신세계그룹은 이날 서울 강남구 조선 팰리스 서울 강남에서 열린 대국민 기자회견에서 지난 19일부터 일주일간 진행한 내부 감사 결과를 공개했다. 조사의 핵심은 '실무진과 경영진이 5·18 민주화운동을 연상시키거나 비하하려는 고의성을 가지고 마케팅을 기획했느냐', 그리고 '보고 과정에서 내부 검수 시스템이 제대로 작동했느냐'였다.



그룹 측은 이번 사태의 가장 큰 원인이 스타벅스 내부의 마케팅 검증과 리스크 관리 체계 부실에 있다고 판단했다. 문제가 된 '책상에 탁!'이라는 문구는 커머스팀 실무진 차원에서 임의로 기획·삽입됐으며, 담당 임원 및 경영진에게는 보고조차 되지 않은 것으로 드러났다.



실무진은 기존 '나수 텀블러'의 홍보 문구였던 '가방에 쏙'과 운율을 맞추기 위해 '탱크 텀블러'에 '책상에 탁'을, '단테 텀블러'에는 생성형 AI 추천을 받은 '한손에 착!'을 조합했다고 진술했다. 특히 '탱크 텀블러'는 과거부터 책상에 두고 쓰는 제품으로 소구돼 해당 문구를 떠올렸다는 것이 이들의 주장이다.