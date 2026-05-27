[시사용어] 딜루루(Delulu)

'딜루루(Delulu)'는 '망상적인'을 뜻하는 영어 단어 '디루전얼(Delusional)'에서 유래한 신조어로, 팍팍한 현실 속에서 "하면 된다", "나는 결국 잘될 것이다"라는 망상에 가까운 초낙관주의로 무장해 현실을 버텨내는 젊은 층의 정서와 라이프스타일을 뜻합니다. 무조건적인 긍정을 넘어, 스스로 최면을 걸듯 긍정적인 미래를 상상하며 불안감을 상쇄시키는 새로운 심리적 생존 전략으로 주목받고 있습니다.



글로벌 시장 조사 기관과 사회학계에 따르면, 딜루루 현상은 단순한 Z세대의 유행어를 넘어 전 세계적인 사회·문화적 현상으로 자리 잡았습니다. 고물가·고금리 장기화와 취업난 등 청년층이 자력으로 해결하기 힘든 거시적 경제 위기가 지속되면서, 이들이 마음이 부서지지 않도록 스스로 장착한 '정서적 완충장치'라는 분석이 지배적입니다. 실제로 SNS 플랫폼을 중심으로 "딜루루가 곧 솔루션(Delulu is the solulu)"이라는 슬로건이 확산되며 하나의 주류 문화로 안착했습니다.



국내 트렌드 학계 및 심리 전문가들 역시 딜루루 현상을 과거의 '정신 승리'나 '현실 도피'와는 결을 달리하는 생산적인 현상으로 바라보고 있습니다. 과거의 낙관론이 막연한 대책 없음에 그쳤다면, 최근의 딜루루는 "상상하는 대로 미래를 통제하겠다"는 주체적인 의지가 담겨 있기 때문입니다. 전문가들은 이를 가혹한 현실에서 청년들이 자존감을 지키고 우울증에 빠지지 않기 위해 무의식적으로 선택한 일종의 '심리적 방어기제'로 해석하고 있습니다.



기업 마케팅과 콘텐츠 산업에서도 이러한 정서를 반영한 중장기 로드맵을 선보이고 있습니다. 뷰티·패션 업계는 물론, 금융권에서도 청년들의 '초낙관적 성취 가치관'을 겨냥해 '미래의 성공한 나'를 콘셉트로 한 맞춤형 자산 관리 서비스와 갓생 지원 프로그램을 잇달아 출시하고 있습니다. 대중문화계 또한 완벽하지 않은 주인공이 근거 없는 자신감으로 위기를 돌파해 나가는 서사의 콘텐츠를 제작하며 대중의 공감대를 자극하고 있습니다.





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