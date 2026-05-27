LH, 서리풀 공공주택지구 2029년 공급 목표…전담조직 신설

서울 서리풀 공공주택지구 위치도 0 서울 서리풀 공공주택지구 위치도./국토교통부

한국토지주택공사(LH)가 서울 서리풀 공공주택지구의 공급 시기를 앞당기기 위한 전담 조직을 만들었다. 목표 시점도 기존 '2029년 착공'에서 '2029년 주택공급'으로 조정하며 사업 추진에 속도를 낸다는 방침이다.LH는 27일 서울 서리풀 지구 사업을 전담할 프로젝트 조직(PM) 형태의 '서울서리풀사업단'을 신설했다고 밝혔다.사업단은 1급 단장이 총괄하며, 토지 보상 업무를 맡는 '보상팀'과 지구계획 수립·인허가·설계 등을 담당하는 '단지사업팀'으로 구성됐다.LH는 사업 현장 인근에 조직을 배치하고, 본사와 지역본부로 분산돼 있던 업무를 한곳으로 통합해 사업 추진 체계를 일원화할 계획이다. 이를 통해 현안 대응과 의사결정 속도를 높이고, 사업 전반의 실행력을 강화하겠다는 구상이다.특히 보상 절차와 지구계획 수립 과정을 유기적으로 연계해 단계별 소요 기간을 줄이는 데 집중한다. 지구 지정 이후 착공까지 이어지는 과정의 시간 간격을 최소화해 사업 기간 자체를 단축하겠다는 것이다. 이에 따라 정부의 '9·7 대책' 당시 제시됐던 2029년 착공 목표를 넘어, 실제 주택 공급까지 가능하도록 일정을 앞당기는 데 초점을 맞추고 있다.주민과의 소통 창구도 강화한다. LH는 주민대책위원회가 참여하는 '상생위원회'를 운영해 사업 관련 의견을 수렴하고, 제도 개선이나 정책 지원이 필요한 사안은 국토교통부 및 지방자치단체와 협의를 통해 신속히 대응할 예정이다.조경숙 LH 사장 직무대행은 "서울 서리풀 지구는 정책적 중요성이 큰 핵심 사업"이라며 "전담 조직 운영을 통해 보상과 인허가 절차를 최대한 신속히 추진하고, 국민이 체감할 수 있는 주택 공급 성과로 이어질 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.