LS, 국내외 대학생 봉사단 모집…“미래세대 교육 지원 확대”

베트남·인도네시아 파견 해외봉사단 29기 모집

전국 9개 지역 초등학생 대상 과학 교육 멘토 운영

봉사활동 수료 시 LS그룹 입사 지원 서류전형 우대

2. 지난해 8월, LS 대학생 해외봉사단 28기 단원들이 베트남 팜타이 초등학교에서 학생들을 대상으로 과학키트 만들기 체험학습을 진행하고 있다 0 LS 대학생 해외봉사단 28기 단원들이 베트남 팜타이 초등학교에서 학생들을 대상으로 과학키트 만들기 체험학습을 진행하고 있다./LS

LS그룹이 국내외 교육 봉사활동에 참여할 대학생 봉사단원을 모집하며 미래세대 교육 지원 활동에 나선다.27일 LS그룹은 오는 7월 27일부터 9박 11일 일정으로 진행되는 'LS 대학생 해외봉사단 29기' 참가자를 모집한다고 밝혔다. 모집 인원은 40여명 규모로 베트남과 인도네시아 현지 초등학교에 파견될 예정이다.참가 희망자는 이달 31일까지 LS그룹 및 코피온 홈페이지를 통해 지원할 수 있으며 참가 비용은 LS그룹이 전액 지원한다.올해로 20년째를 맞는 LS 대학생 해외봉사단은 LS의 대표 사회공헌 프로그램이다. 지금까지 총 28개 기수, 1300여명의 대학생과 임직원이 참여해 베트남과 인도, 방글라데시, 캄보디아, 인도네시아 등 개발도상국 교육 환경 개선 활동을 진행해왔다.이번 봉사단은 현지 초등학생들을 대상으로 과학 교실과 예체능 교육, 위생 교육 등을 진행할 예정이다. 제트엔진 선풍기와 탐사 로봇 제작 실습을 비롯해 태권도와 K-POP 공연, 미니 올림픽 등 문화교류 프로그램도 운영한다.LS는 국내 과학 교육 봉사 프로그램인 'LS드림사이언스클래스 22기' 대학생 멘토도 함께 모집한다.모집 대상은 이공계 대학생으로 구미와 동해, 부산, 안양, 울산, 인천, 전주, 천안, 청주 등 전국 9개 지역에서 활동하게 된다. 총 모집 인원은 27명이며 활동 기간은 7월 15일부터 8월 14일까지다.LS드림사이언스클래스는 2013년 시작된 LS의 대표 교육 사회공헌 프로그램으로 초등학생들에게 과학 실습 교육과 문화 체험 기회를 제공하고 있다. 올해는 전국 초등학생 180명이 참여할 예정이다.LS는 봉사활동 수료자들에게 향후 LS그룹 입사 지원 시 서류전형 우대 혜택도 제공할 계획이다.LS 관계자는 "대학생 봉사단과 함께 국내외 아동들에게 교육 기회를 제공하는 것은 LS파트너십 정신을 실천하는 활동"이라며 "앞으로도 미래세대 성장을 지원하는 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.