SOOP, 세계축구 대회 입중계 독점…그래픽 중계 기능 도입

감스트 파트너 스트리머 계약 체결

이스타TV와 프리뷰·리뷰 방송 운영

저작권 확보한 그래픽 중계 기능 도입

[SOOP 보도자료] SOOP, 감스트 입중계 독점 진행…그래픽 중계 기능도 선보여_20260527 0 SOOP, 감스트 입중계 독점 진행./SOOP

SOOP이 감스트를 앞세워 세계축구 대회 입중계 콘텐츠를 강화하고 자체 그래픽 중계 기능까지 도입하며 스포츠 스트리밍 경쟁력 확대에 나섰다.27일 SOOP은 대회 기간 동안 감스트와 이주헌(이스타TV), 박삐삐, 여푸 등 스트리머들이 참여하는 축구 입중계 콘텐츠를 운영한다고 밝혔다.특히 감스트가 이번 세계축구 대회 입중계와 리뷰 콘텐츠를 진행해 눈길을 끈다. 해당 방송은 SOOP 독점으로 제공된다. 감스트는 K리그 홍보대사 활동과 축구 콘텐츠를 기반으로 팬층을 확보해온 대표 축구 스트리머다.이주헌(이스타TV)은 대회 기간 경기 프리뷰와 리뷰 특집 방송을 맡는다. 경기 전 예상 분석부터 종료 후 주요 이슈 정리까지 축구 팬층을 겨냥한 전문 콘텐츠를 제공할 예정이다.SOOP은 이번 대회와 함께 문자·그래픽 중계 기능도 새롭게 선보인다. 그래픽 중계는 스트리머가 별도 영상 캡처나 편집 없이 경기 데이터와 기록을 방송 화면에 실시간으로 띄울 수 있는 기능이다. 또한 관련 데이터와 로고 사용 권한 등을 사전에 확보해 스트리머들이 저작권 우려 없이 기능을 활용할 수 있도록 했다.SOOP은 향후에도 스포츠 중계 기능 지원 범위를 확대할 계획이다.