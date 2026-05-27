NH농협금융, 1000억원 규모 상생성장펀드 2호 조성…지방 유망기업에 투자

지역 소부장·중견기업 투자…국민성장펀드도 참여

(보도자료)(20260324) NH농협금융, 에너지 위기 극복 위한 차량 5부제 시행(사진) 0 NH농협금융그룹 본사 전경./NH농협금융그룹

NH농협금융그룹은 27일 'NH대한민국상생성장펀드 2호(가칭)'를 통해 산업 생태계 전반에 대한 금융지원을 강화한다고 밝혔다.이번 펀드는 총 1000억원 규모의 블라인드펀드(투자 자금을 먼저 모집한 뒤 우량한 투자처를 찾아 자금을 집행하는 펀드)로 조성된다. 운용은 NH아문디자산운용이 맡고, 출자에는 NH농협은행과 NH농협생명, NH농협손해보험, NH투자증권, NH농협캐피탈 등 농협금융 주요 계열사가 참여한다. 펀드 재원은 전액 그룹 내부 자금으로 구성될 예정이다.투자 대상은 지역 특화 유망 중소·중견기업이다. 농협금융은 직접투자를 통해 지역 소부장 기업과 대기업 벤더(공급사), 지역 밸류체인 핵심 기업을 지원하고, 간접투자 방식으로 국민성장펀드 자펀드 출자에도 참여할 계획이다.이번 2호 펀드는 지난 14일 결성된 5000억원 규모 'NH대한민국상생성장펀드 1호'에 이은 후속 펀드다. 농협금융은 지역 금고와 영업점, 계열사 네트워크 등 전국 단위 금융 인프라를 활용해 지방의 투자 수요를 발굴할 방침이다. 특히 지역 산업 밸류체인에서 핵심 역할을 맡고 있는 소부장 기업과 대기업 협력업체 등에 자금이 적시에 공급될 수 있도록 지원한다는 계획이다.이찬우 회장은 "NH대한민국상생성장펀드 2호를 통해 지역에 기반한 특화 산업의 밸류체인 전반을 지원할 방침"이라며 "대한민국 산업생태계의 성장과 지역발전에 함께해 나가겠다"고 말했다.