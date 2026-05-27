서소문 고가차도 붕괴에 국토장관, 긴급 현장 점검…“복구·안전관리 총력”

이미지 0 김윤덕 국토부 장관이 27일 오전 서울 서소문 고가차도 철거 공사현장을 찾아 상황을 점검하고 있다./국토부

김윤덕 국토교통부 장관이 서소문 고가차도 철거 공사 현장 사고수습본부를 찾아 철도시설 복구와 열차 운행 안전관리를 최우선 과제로 주문했다. 사고 수습 과정에서 추가 붕괴 등 2차 사고 가능성에 대비해 현장 안전조치를 강화하고, 시민 불편 최소화를 위한 관계기관 협력도 당부했다.김 장관은 27일 오전 서울 서소문 고가차도 철거 공사 현장을 방문해 구조물 안전보강 대책과 열차 운행 조정 현황을 점검했다. 이번 사고는 전날 오후 2시35분께 철거 작업 중 일부 구조물이 붕괴되면서 전차선 위로 낙하해 단전이 발생한 데 따른 것이다.현장에서 김 장관은 구조물 철근 파손과 콘크리트 열화 상태, 복구 대응방안 등을 보고받은 뒤 "복구 작업 과정에서 작업자와 시민 안전을 최우선으로 하고, 열차 운행 정상화까지 수송 안전 확보에 만전을 기할 것"을 지시했다.이어 "사고 수습 과정에서 추가 붕괴 등 2차 사고가 발생하지 않도록 현장 안전조치를 강화하고, 시민 불편이 최소화될 수 있도록 관계기관이 긴밀히 협력해달라"고 강조했다.현재 사고 여파로 일부 열차 운행 차질도 이어지고 있다. 국토부에 따르면 26일 기준 고속열차 15대(상행 7대·하행 8대)와 일반열차 19대(상행 6대·하행 13대)의 전 구간 운행이 중단됐다.김 장관은 서울시와 한국철도공사 등에 "열차 운행 차질로 인한 국민 불편을 최소화하기 위해 가용 가능한 수단을 총동원해달라"고 주문했다. 또 "열차와 역사 혼잡으로 인한 추가 피해가 발생하지 않도록 철도 안전관리를 한층 강화할 것"이라고 덧붙였다.홍지선 국토교통부 제2차관도 이날 고용노동부, 서울시, 한국철도공사, 국가철도공단 등 관계기관과 비상대책회의를 열고 복구 및 비상수송 대책을 점검했다.회의에서는 철거작업 전 안전점검 강화와 함께 임시버스 투입, 대체 교통수단 안내 등 시민 이동 지원대책이 논의됐다.홍 차관은 "복구 과정에서도 안전 확보가 무엇보다 중요하다"며 "출퇴근 시간대 시민 불편이 최소화될 수 있도록 열차 운행 상황 안내와 대체교통 지원에 만전을 기해달라"고 말했다.국토부는 관계기관과 협력해 사고 원인 조사와 긴급 복구작업을 지원하는 한편, 운행 조정과 교통 지원대책도 지속 시행할 계획이다.