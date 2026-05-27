서소문 고가차도 붕괴에 국토장관, 긴급 현장 점검…“복구·안전관리 총력”

김 장관은 27일 오전 서울 서소문 고가차도 철거 공사 현장을 방문해 구조물 안전보강 대책과 열차 운행 조정 현황을 점검했다. 이번 사고는 전날 오후 2시35분께 철거 작업 중 일부 구조물이 붕괴되면서 전차선 위로 낙하해 단전이 발생한 데 따른 것이다.
현장에서 김 장관은 구조물 철근 파손과 콘크리트 열화 상태, 복구 대응방안 등을 보고받은 뒤 "복구 작업 과정에서 작업자와 시민 안전을 최우선으로 하고, 열차 운행 정상화까지 수송 안전 확보에 만전을 기할 것"을 지시했다.
이어 "사고 수습 과정에서 추가 붕괴 등 2차 사고가 발생하지 않도록 현장 안전조치를 강화하고, 시민 불편이 최소화될 수 있도록 관계기관이 긴밀히 협력해달라"고 강조했다.
현재 사고 여파로 일부 열차 운행 차질도 이어지고 있다. 국토부에 따르면 26일 기준 고속열차 15대(상행 7대·하행 8대)와 일반열차 19대(상행 6대·하행 13대)의 전 구간 운행이 중단됐다.
김 장관은 서울시와 한국철도공사 등에 "열차 운행 차질로 인한 국민 불편을 최소화하기 위해 가용 가능한 수단을 총동원해달라"고 주문했다. 또 "열차와 역사 혼잡으로 인한 추가 피해가 발생하지 않도록 철도 안전관리를 한층 강화할 것"이라고 덧붙였다.
홍지선 국토교통부 제2차관도 이날 고용노동부, 서울시, 한국철도공사, 국가철도공단 등 관계기관과 비상대책회의를 열고 복구 및 비상수송 대책을 점검했다.
회의에서는 철거작업 전 안전점검 강화와 함께 임시버스 투입, 대체 교통수단 안내 등 시민 이동 지원대책이 논의됐다.
홍 차관은 "복구 과정에서도 안전 확보가 무엇보다 중요하다"며 "출퇴근 시간대 시민 불편이 최소화될 수 있도록 열차 운행 상황 안내와 대체교통 지원에 만전을 기해달라"고 말했다.
국토부는 관계기관과 협력해 사고 원인 조사와 긴급 복구작업을 지원하는 한편, 운행 조정과 교통 지원대책도 지속 시행할 계획이다.