고려아연, 가정의달 맞아 동명아동복지센터 아이들과 봄나들이

지난 22일 한강공원서 아이들과 즐거운 추억

올해 16년째 후원…"다양한 지원 이어갈 것"

[사진] 고려아연과 계열사 임직원들이 가정의달을 맞아 동명아동복지센터 초등부 아동들의 한강 나들이 활동을 지원하는 봉사활동에 참여했다.(사진=고려아연) 0 고려아연과 계열사 임직원들이 가정의달을 맞아 동명아동복지센터 초등부 아동들의 한강 나들이 활동을 지원하는 봉사활동에 참여했다./고려아연

고려아연은 계열사 임직원들이 가정의달을 맞아 아이들의 나들이를 지원하는 봉사활동에 참여했다고 27일 밝혔다.고려아연은 지난 22일 여의도 한강공원 일대에서 '고려아연과 계열사가 함께하는 동명아동복지센터 초등부 한강 봄 나들이'를 진행했다. 이 자리에는 고려아연은 물론 계열사인 엑시스아이티, 케이지트레이딩, KZ정밀(케이젯정밀) 등 임직원 9명이 참여했다.이날 임직원들은 동명아동복지센터 초등부 아동들과 다인승 자전거 체험, 보물찾기, 한강 유람선 체험 등을 함께했다. 임직원들은 아동들을 위해 다인승 자전거를 운전하는가 하면, 놀이터에서 보물찾기 활동을 함께하기도 했다. 특히 한강 유람선 위에서 갈매기들에게 허가된 전용 먹이를 주는 활동을 함께하며 추억을 선사하기도 했다.1950년 5월 5일 설립된 사회복지법인인 동명아동복지센터는 보호가 필요한 아동, 양육·일시보호, 학대 피해아동 상담·보호, 고아·기아·결손가정 아동 치료·교육 프로그램(보금자리사업) 등을 운영하고 있다. 현재 동명아동복지센터에는 보호가 필요한 43명의 아동들이 입소해 있다.올해로 16년째 동명아동복지센터를 후원 중인 고려아연은 계열사와 함께 연말에 매칭그랜트를 통해 모금한 성금을 동명아동복지센터에 전달하고 있다. 또한 임직원들은 매년 봉사활동에 참여해 아이들에게 직접 온정을 전하고 있다. 지난해에는 아동들의 키즈카페 체험활동을 지원하기도 했다.고려아연 관계자는 "동명아동복지센터 초등부 아동들과 임직원들이 올해도 함께하며 잊지 못할 추억을 만든 것 같아 감사한 마음"이라며 "앞으로도 아동들이 밝은 모습으로 건강하게 자라 우리사회의 든든한 청년으로 성장하는 데 부족함이 없도록 다양한 지원을 이어갈 것"이라고 밝혔다.동명아동복지센터 관계자는 "고려아연의 오랜 후원 덕분에 아이들에게 부족함 없이 다양한 경험과 추억을 만들어 줄 수 있었다"며 "활동 당일 짝궁으로 함께한 임직원들이 아동들의 눈높이에 맞춰 열정적으로 참여해 준 덕분에 아이들에게도 그 진심이 그대로 전해진 것 같아 감사하다"고 전했다.