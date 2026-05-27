닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

“일상에 지친 오산시민이라면 누구든 환영합니다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010007939

글자크기

닫기

오산 장이준 기자

승인 : 2026. 05. 27. 15:42

생활문화 커뮤니티 공간 '오산이음지' 내달 2일 개관
1.오산시, 생활문화센터 ‘오산이음라운지’ 6월 2일 개관-1
'오산이음라운지' 전경. /오산시
경기 오산 시민들의 일상 속 문화 활동과 소통 공간 역할을 장소'오산이음지'가 오는 6월 2일 정식 개방한다.

27일 오산시에 따르면 지난 4월 15일 준공한 '오산이음라운지'는 연면적 959.92㎡, 지상 1층 규모로 조성됐으며 '이음'이라는 이름처럼 시민들이 일상 속에서 자연스럽게 모이고 소통할 수 있는 생활문화 커뮤니티 공간으로 운영될 예정이다.

시는 '오산이음라운지' 개관에 앞서 시민들이 시설 이용 방법과 대관 절차를 미리 확인할 수 있도록 5월 27일부터 '경기공유서비스'를 통한 온라인 대관 예약도 시작한다고 밝혔다.

시설 내부는 세대 구분 없이 누구나 이용할 수 있는 생활밀착형 공간으로 구성됐다. 주요 시설로는 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 개방형 공간인 오산이음라운지를 비롯해 문화예술 강좌와 프로그램 운영이 가능한 이음클래스와 이음아트홀, 시민들의 자율적인 연습과 동아리 활동을 지원하는 이음마루, 방음연습실 등이 마련됐다.

이 가운데 이음클래스, 이음아트홀, 이음마루, 방음연습실은 경기공유서비스를 통한 온라인 예약 후 유료 대관 방식으로 운영된다.

운영 시간은 화요일부터 금요일까지 오전 10시부터 오후 9시까지이며, 토요일은 오전 10시부터 오후 5시까지 운영한다. 매주 일요일과 월요일, 공휴일은 휴관한다.

오산이음라운지 이용 및 시설 대관과 관련한 자세한 사항은 시 문화예술과(031-8036-7606)로 문의하면 된다.

시 관계자는 "오산이음라운지가 시민들이 일상 속에서 자연스럽게 문화와 여가를 즐기고, 이웃과 함께 소통할 수 있는 생활문화 거점으로 자리잡길 바란다"며 "앞으로도 시민 누구나 편하게 이용할 수 있는 생활밀착형 문화공간 운영에 힘쓰겠다"고 말했다.
장이준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기