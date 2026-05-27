수서역 인근 하수관 작업 중 사고…60대 남성 사망

C0A8CA3D0000015937EEE801000630E7_P4 0 /연합뉴스

서울 강남구 수서동의 한 하수관로 정비 공사 현장에서 토사가 무너져 작업자 1명이 숨졌다.27일 경찰과 소방 등에 따르면 이날 낮 12시20분께 수서동 한 아파트 703동 뒤편 도로에서 노후 하수관 정비 작업 중 토사가 무너져 내렸다. 당시 현장에는 작업자 3명이 있었으며, 이 중 2명은 스스로 대피했지만 60대 남성 작업자 A씨는 토사에 매몰됐다.A씨는 구조 당시 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.경찰은 정확한 사고 경위와 안전수칙 준수 여부를 조사할 방침이다.