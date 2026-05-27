한국앤컴퍼니그룹, AI 기반 경영 강화…“업무 전반 혁신”

데이터/AI 드리븐…디지털 혁신·AX 가속

[사진자료] 지난 26일 개최된 Enterprise AI Seoul 2026’에서 한국앤컴퍼니 디지털전략실 김성진 전무가 연사로 참여했다 0 지난 26일 개최된 엔터프라이즈 AI 서울 2026에서 한국앤컴퍼니 디지털전략실 김성진 전무가 발표하고 있다./한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니그룹이 '엔터프라이즈 AI 서울 2026' 행사에서 인공지능 전환(AX) 혁신 전략을 공개했다.지난 26일 'AX와 AI 에이전트 시대의 전략'을 주제로 서울 양재 엘타워에서 열린 이번 행사는 기업의 AI 전환을 직접 추진해온 실무자와 의사결정자들이 현장 경험과 문제 해결 사례를 공유하는 자리로 마련됐다.이날 행사에는 한국앤컴퍼니그룹 지주사인 한국앤컴퍼니의 디지털전략실 김성진 전무가 오프닝 기조연설과 세션 발표자로 참여했다.김 전무는 현재 한국앤컴퍼니 최고디지털책임자(CDO) 겸 최고정보책임자(CIO)로서 그룹의 디지털 전환과 AI 전략을 총괄하고 있다. 전통적인 기업 IT 운영은 물론 디지털 전환과 AI 기반 업무 혁신 전반을 이끌고 있다는 설명이다.오프닝 세션에서는 'AI 전환의 현장'을 주제로 다양한 산업 분야의 AI 혁신 책임자들과 함께 실제 기업 현장에서의 AI 도입 경험과 성공 조건에 대해 논의했다.이어진 발표에서는 AI 기술이 단순한 업무 효율화 수준을 넘어 기업 운영 방식 자체를 바꾸고 있다고 강조했다. 특히 AI 에이전트와 '바이브 코딩(Vibe Coding)' 확산이 개발 생산성 향상뿐 아니라 조직의 업무 구조와 운영 체계 전반에 변화를 가져오고 있다는 점에 주목했다.이와 함께 AI 에이전트의 현실적인 도입 전략과 산업 현장 적용 사례, 전통 제조업에 미치는 영향, 기업 운영 방식 변화와 향후 과제 등을 중심으로 실제적인 AX 실행 방안도 공유했다.실제 한국앤컴퍼니그룹은 조현범 회장의 '데이터·AI 중심 경영' 전략 아래 그룹 차원의 디지털 혁신과 AI 전환에 속도를 내고 있다.최근에는 구글 클라우드와 협력해 '제미나이 엔터프라이즈'를 도입했다. 이를 기반으로 제조·연구개발·품질·영업·물류·업무지원 등 그룹 가치사슬 전반에 AI 활용 범위를 확대하고 있다.회사 측은 AI와 데이터를 활용해 의사결정의 속도와 정확도를 높이고, 임직원들이 일상 업무에서 AI를 자연스럽게 활용할 수 있는 환경 조성에 집중하고 있다고 설명했다.김성진 전무는 "AI 기술은 이제 일부 업무의 효율화를 넘어 기업 운영 방식 자체를 재설계하는 단계로 진화하고 있다"며 "한국앤컴퍼니그룹은 글로벌 기술 파트너와의 협력을 바탕으로 AI를 실질적 업무 성과와 연결하고, 전사 AX 실행 문화를 지속 확산해 나갈 것"이라고 말했다.