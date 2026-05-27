2주간 경상도만 6번…李 지역 행보에 막판 민심 흔들리나

이재명 대통령, 경남 김해 외동전통시장 방문 0 이재명 대통령이 23일 경남 김해 외동전통시장을 방문해 시민들과 인사하고 있다. /제공=청와대

이재명 대통령, 신채호함 방문 0 이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해 해군 잠수함사령부에서 신채호함 승조원들과 인사하고 있다. /제공=청와대

이재명 대통령이 최근 부산, 대구, 광주 등을 연이어 방문해 지역 주민들과의 접촉면을 넓히고 있다.야당은 최근 부쩍 활발해진 이 대통령의 지역 행보에 대해 '노골적인 선거 개입'이라고 비판하지만, 청와대는 선거와 무관한 대통령의 통상 일정이라며 문제될 것이 없다는 입장이다.27일 청와대에 따르면 이 대통령은 이날 '바다의날' 기념식이 열린 부산을 비롯해 5월 들어 총 7차례 지방을 찾았다.7차례 일정은 지난 13일부터 이날까지 최근 2주 동안 집중적으로 이뤄졌다. 특히 지난 5월 18일 5·18민주화운동기념식 참석을 위해 광주·전남을 방문한 것을 제외하면 모두 부산, 울산, 경남, 대구 등 영남 지역에 쏠렸다.이 대통령은 지난 13일 'K-조선 미래비전 간담회' 참석을 위해 울산을 방문한 데 이어 15일 대구(모내기행사), 19일 경북 안동(한일정상회담), 23일 경남 봉하(고 노무현 전 대통령 서거 17주기), 26일 경남 창원(미래국방전략위원회) 등을 연이어 찾았다.이 대통령은 이들 지역을 방문하며 인근에 있는 시장도 6차례 방문했다. 지난 14일 경기도 새마을운동중앙회 현장 간담회 참석 이후 성남모란민속 5일장을 방문한 것까지 포함하면, 이 대통령이 최근 2주 동안 이틀에 한 번꼴로 시장을 찾은 셈이다.국민의힘은 최근 부쩍 눈에 띄는 이 대통령의 지역 방문을 선거 개입이라고 비판했다. 국민의힘은 전날 이 대통령의 자갈치 시장 방문에 논평을 내고 "노골적 선거 개입이 극에 달하고 있다"고 지적했다.이 대통령이 이날 부산에서 "부산을 명실상부한 대한민국 해양 수도로, 동남권을 남부 해양수도권으로 육성해 국가 필생의 과제라고 할 수 있는 국가 균형발전을 반드시 완성하겠다"고 약속한 것을 비롯해, 전날인 26일 진해 방문 전 국무회의에서 공공기관과 기업의 동남권 이전 추진 의지를 밝힌 점, 지난 15일 대구경북통합신공항 건설 예정부지 현장을 방문해 신공항 건설 사업에 힘을 실어준 점 등도 6·3지방선거를 염두에 둔 행보라는 해석이 나온다. 특히 이 대통령이 선거를 코 앞에 둔 시점 여당 취약 지역인 영남을 집중적으로 방문한 것은 선거 외 다른 의도가 없다는 시각이 우세하다.다만 청와대 관계자는 이 대통령의 최근 지역 방문 일정과 관련해 "오래 전부터 예정돼 있던 일정"이라고 선을 그었다. 이 관계자는 "(대통령이) 지역을 방문할 때 인근 시장을 찾는 것은 통상 함께 가는 일정이라고 보면 된다"고 설명했다.