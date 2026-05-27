2주간 경상도만 6번…李 지역 행보에 막판 민심 흔들리나

야당은 최근 부쩍 활발해진 이 대통령의 지역 행보에 대해 '노골적인 선거 개입'이라고 비판하지만, 청와대는 선거와 무관한 대통령의 통상 일정이라며 문제될 것이 없다는 입장이다.
27일 청와대에 따르면 이 대통령은 이날 '바다의날' 기념식이 열린 부산을 비롯해 5월 들어 총 7차례 지방을 찾았다.
7차례 일정은 지난 13일부터 이날까지 최근 2주 동안 집중적으로 이뤄졌다. 특히 지난 5월 18일 5·18민주화운동기념식 참석을 위해 광주·전남을 방문한 것을 제외하면 모두 부산, 울산, 경남, 대구 등 영남 지역에 쏠렸다.
이 대통령은 지난 13일 'K-조선 미래비전 간담회' 참석을 위해 울산을 방문한 데 이어 15일 대구(모내기행사), 19일 경북 안동(한일정상회담), 23일 경남 봉하(고 노무현 전 대통령 서거 17주기), 26일 경남 창원(미래국방전략위원회) 등을 연이어 찾았다.
이 대통령은 이들 지역을 방문하며 인근에 있는 시장도 6차례 방문했다. 지난 14일 경기도 새마을운동중앙회 현장 간담회 참석 이후 성남모란민속 5일장을 방문한 것까지 포함하면, 이 대통령이 최근 2주 동안 이틀에 한 번꼴로 시장을 찾은 셈이다.
국민의힘은 최근 부쩍 눈에 띄는 이 대통령의 지역 방문을 선거 개입이라고 비판했다. 국민의힘은 전날 이 대통령의 자갈치 시장 방문에 논평을 내고 "노골적 선거 개입이 극에 달하고 있다"고 지적했다.
이 대통령이 이날 부산에서 "부산을 명실상부한 대한민국 해양 수도로, 동남권을 남부 해양수도권으로 육성해 국가 필생의 과제라고 할 수 있는 국가 균형발전을 반드시 완성하겠다"고 약속한 것을 비롯해, 전날인 26일 진해 방문 전 국무회의에서 공공기관과 기업의 동남권 이전 추진 의지를 밝힌 점, 지난 15일 대구경북통합신공항 건설 예정부지 현장을 방문해 신공항 건설 사업에 힘을 실어준 점 등도 6·3지방선거를 염두에 둔 행보라는 해석이 나온다. 특히 이 대통령이 선거를 코 앞에 둔 시점 여당 취약 지역인 영남을 집중적으로 방문한 것은 선거 외 다른 의도가 없다는 시각이 우세하다.
다만 청와대 관계자는 이 대통령의 최근 지역 방문 일정과 관련해 "오래 전부터 예정돼 있던 일정"이라고 선을 그었다. 이 관계자는 "(대통령이) 지역을 방문할 때 인근 시장을 찾는 것은 통상 함께 가는 일정이라고 보면 된다"고 설명했다.