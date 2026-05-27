부광약품, 한국유니온제약 최대주주 등극…“회생절차 최선”

300억원 유상증자 납입 완료…회생계획안 인가로 최종 인수자 낙점

부광약품 본사 전경 (1) 0 부광약품 본사 전경./부광약품

부광약품이 한국유니온제약의 최대주주로 올라섰다.부광약품은 3자 배정 유상증자 방식으로 300억원을 납입, 한국유니온제약의 최대주주 지위를 공식 취득했다고 27일 밝혔다. 효력 발생 시점은 오는 28일이며, 취득 주식 수는 6000만 주, 지분율은 75.14%에 달한다.부광약품 측은 이번 납입은 앞서 인가된 회생계획안에 따른 유상증자 출자 절차의 일환이라고 설명했다.앞서 이달 12일 서울회생법원 제1호 법정에서는 회생채권자 및 주주 등 이해관계인을 대상으로 관계인집회가 열렸다. 이 자리에서 회생계획안 심리·결의와 함께 보완 신고된 회생채권 조사가 이뤄졌다. 서울회생법원은 같은 날 한국유니온제약의 회생계획안을 최종 인가하면서 부광약품을 공식 인수자로 선정했다.회생계획안에 따르면 회생담보채권은 대부분 현금 변제 방식으로 처리되며, 회생채권의 경우 출자전환(67.6%)과 현금 변제(32.3%)로 구분된다. 개시 후 발생한 이자는 대부분 면제되고 기존 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)에 따른 권리는 인가일을 기준으로 소멸된다.부광약품 관계자는 "최대주주로서 지위를 확보했지만 아직 남은 절차가 있는 만큼 회생절차 마무리까지 최선을 다할 것"이라며 "향후 한국유니온제약이 흑자전환을 이룰 수 있도록 최대주주로서의 역할에 충실하겠다"고 말했다.