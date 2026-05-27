부광약품, 한국유니온제약 최대주주 등극…“회생절차 최선”

부광약품은 3자 배정 유상증자 방식으로 300억원을 납입, 한국유니온제약의 최대주주 지위를 공식 취득했다고 27일 밝혔다. 효력 발생 시점은 오는 28일이며, 취득 주식 수는 6000만 주, 지분율은 75.14%에 달한다.
부광약품 측은 이번 납입은 앞서 인가된 회생계획안에 따른 유상증자 출자 절차의 일환이라고 설명했다.
앞서 이달 12일 서울회생법원 제1호 법정에서는 회생채권자 및 주주 등 이해관계인을 대상으로 관계인집회가 열렸다. 이 자리에서 회생계획안 심리·결의와 함께 보완 신고된 회생채권 조사가 이뤄졌다. 서울회생법원은 같은 날 한국유니온제약의 회생계획안을 최종 인가하면서 부광약품을 공식 인수자로 선정했다.
회생계획안에 따르면 회생담보채권은 대부분 현금 변제 방식으로 처리되며, 회생채권의 경우 출자전환(67.6%)과 현금 변제(32.3%)로 구분된다. 개시 후 발생한 이자는 대부분 면제되고 기존 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)에 따른 권리는 인가일을 기준으로 소멸된다.
부광약품 관계자는 "최대주주로서 지위를 확보했지만 아직 남은 절차가 있는 만큼 회생절차 마무리까지 최선을 다할 것"이라며 "향후 한국유니온제약이 흑자전환을 이룰 수 있도록 최대주주로서의 역할에 충실하겠다"고 말했다.