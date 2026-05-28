구하다 케이글로잉, K-뷰티 북미 공략 키워드로 건강수명 제시

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국내 크로스보더 커머스 기업 구하다가 운영하는 K-브랜드 글로벌 엑셀러레이팅 솔루션 ‘케이글로잉(Kglowing)’이 2026년 하반기 K-뷰티 북미 시장 공략 핵심 키워드로 ‘롱제비티(Longevity·건강수명)’를 제시했다.

케이글로잉은 28일 발표한 분석 자료를 통해 북미 뷰티 시장이 ‘빠른 개선’ 중심에서 ‘오래 건강하게 유지하는 것’ 중심으로 이동하고 있다고 진단했다. 이에 따라 성분 측면에서는 ‘NAD(니코틴아마이드 아데닌 디뉴클레오타이드)’, 브랜드 메시지 측면에서는 ‘웰니스’가 핵심 흐름으로 자리 잡고 있다는 설명이다.

윤재섭 케이글로잉 대표는 “2026년 하반기 미국 뷰티 시장의 무게중심이 ‘빠르게 개선하는 것’에서 ‘오래 건강하게 유지하는 것’으로 이동하고 있다”며 “K-뷰티 브랜드 역시 북미 시장 공략 시 롱제비티 흐름에 맞춰 성분은 NAD, 브랜드 메시지는 웰니스 중심으로 전략을 설계할 필요가 있다”고 말했다.

이번 분석은 아마존 셀러센트럴 검색어 데이터(2026년 5월 기준), 베스트셀러 페이지, 뷰티 트렌드 플랫폼 스페이트(Spate), 검색 데이터 분석 기업 셈러시(Semrush) 등의 자료를 기반으로 진행됐다. 케이글로잉은 검색량 변화와 실제 판매 흐름, 브랜드 메시지 설계 방식 등을 종합적으로 분석했다고 설명했다.

특히 NAD는 글로벌 뷰티 업계에서 차세대 안티에이징 성분으로 주목받고 있다. NAD는 세포 에너지 생성과 회복에 관여하는 성분으로, 피부 세포 활동의 ‘연료’ 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

케이글로잉 분석에 따르면 스페이트 기준 NAD 성분 관심도는 전년 대비 약 2200% 증가했다. 셈러시 데이터에서는 글로벌 월간 ‘NAD’ 검색량이 약 50만4000건으로 집계됐으며, 이 가운데 미국 검색량은 약 13만5000건으로 단일 국가 기준 가장 높은 비중을 차지했다.

아마존 내 ‘NAD Serum’ 검색량도 최근 180일 기준 63.9% 증가한 것으로 나타났다. 평균 판매가는 약 28.46달러(한화 약 4만3000원) 수준이며, 반품률은 0.38%로 낮아 시장 안착 단계에 접어들고 있다는 분석이다.

브랜드 검색 흐름에서도 변화가 감지됐다. ‘이퀄베리 나드(EQQUALBERRY NAD)’처럼 브랜드명과 성분명을 결합한 검색어가 상위권에 오르면서 소비자들이 특정 브랜드의 NAD 제품을 직접 찾기 시작했다는 설명이다.

케이글로잉은 현재 아마존에서 성과를 보이고 있는 K-뷰티 NAD 제품 브랜드로 ‘이퀄베리’, ‘메디큐브’, ‘넘버즈인’을 꼽았다. 이들 브랜드는 NAD를 펩타이드, EGF, 콜라겐 등 기존 안티에이징 성분과 결합해 소비자 접근성을 높인 점이 공통점으로 분석됐다.

안상현 케이글로잉 아마존랩 이사는 “NAD는 아직 단독 성분보다 안티에이징·롱제비티 라인 안에서 함께 소비되는 단계”라며 “2026년 K-뷰티 브랜드는 NAD를 상품명 전면에 배치하되 펩타이드나 PDRN처럼 익숙한 성분과 결합해 진입하는 전략이 효과적일 것”이라고 설명했다.

케이글로잉은 롱제비티 흐름이 성분을 넘어 브랜드 메시지 전반으로 확산되고 있다고 분석했다. 소비자들이 단순 개선보다 ‘균형’과 ‘회복’에 주목하면서, 브랜드 역시 기능 중심 설명보다 라이프스타일과 웰니스 경험을 강조하는 방향으로 변화하고 있다는 것이다.

웰니스 브랜드 사례로는 ‘하우스오브밸런스’가 언급됐다. 케이글로잉은 이 브랜드가 데오도란트·바디워시 등 일상 위생 제품에 ‘수면’, ‘스트레스 완화’ 등의 감성 메시지를 접목하고, ‘Live in Balance’라는 브랜드 철학을 일관되게 전달했다고 분석했다.

또 다른 사례로는 K-뷰티 브랜드 ‘가히’를 제시했다. 케이글로잉은 가히가 ‘모닝 레이브’ 등 2030 세대 문화 행사와 협업하며 안티에이징 기능 중심 이미지를 웰니스 경험 중심으로 확장했다고 평가했다.

더마 코스메틱 시장 성장 역시 같은 흐름으로 해석됐다. 케이글로잉은 올리브영이 더마 브랜드 진열을 강화하고, 아모레퍼시픽과 LG생활건강이 더마 조직을 별도 성장 축으로 육성하고 있는 점에 주목했다. 웰니스 트렌드가 향과 경험뿐 아니라 ‘효능’과 ‘신뢰’ 영역까지 확대되고 있다는 분석이다.

윤 대표는 “앞으로 북미 시장에서는 ‘무엇을 개선하는 제품인가’보다 ‘어떤 균형과 회복을 제안하는 브랜드인가’가 더욱 중요해질 것”이라며 “K-뷰티 브랜드도 롱제비티 관점에서 브랜드 정체성을 재정의할 필요가 있다”고 강조했다.

한편 케이글로잉은 2025년 수출지원기반활용사업 수행기관으로 선정돼 K-뷰티 브랜드의 북미 진출 과정에서 인플루언서 마케팅, 아마존 광고, 틱톡 광고 등에 수출 바우처를 활용할 수 있도록 지원하고 있다.

운영사 구하다는 2024년 매출 266억 원을 기록했으며 최근 3개년 연평균 성장률(CAGR)은 62.7%로 집계됐다. 또한 2025년 4월 산업은행 등 4개 기관으로부터 81억 원 규모 시리즈B 브릿지 투자를 유치했다. 케이글로잉은 화장품을 넘어 건강기능식품, 반려동물 제품, 디바이스, 식품 등 K-소비재 전반으로 컨설팅 영역을 확대하고 있다.