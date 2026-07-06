[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 6일

범띠

38년 실보다 득이 더 많은 날이다.

50년 한곳에 오래 머물러야 한다.

62년 가내를 두루 살피도록 한다.

74년 근심이 사라지니 금전 관련 소식이 들려온다.

86년 답답한 일이 계속 이어진다.

98년 좋은 결과가 눈앞에 보이는 날이다.