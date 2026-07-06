[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 6일

쥐띠
36년 매매계약서의 도장을 절 확인한다.
48년 다툼이 생기지만 오후쯤 화해한다.
60년 큰 욕심으로 큰 것을 놓친다.
72년 생각 없이 서두르면 낭패를 본다.
84년 일을 도모할 때 주의를 기울인다.
96년 여행 계획을 뒤로 미룬다.
소띠
37년 집안에 경사 수가 있다.
49년 장거리 여행은 피하는 것이 좋다.
61년 매매 운과 재물 운이 약한 하루다.
73년 귀인의 도움을 받기 힘든 날이다.
85년 막혔던 금전 운이 다시 열린다.
97년 구설수가 사라지니 얼굴이 밝아진다.
범띠
38년 실보다 득이 더 많은 날이다.
50년 한곳에 오래 머물러야 한다.
62년 가내를 두루 살피도록 한다.
74년 근심이 사라지니 금전 관련 소식이 들려온다.
86년 답답한 일이 계속 이어진다.
98년 좋은 결과가 눈앞에 보이는 날이다.
토끼띠
39년 마음을 비워야 답답함이 풀린다.
51년 즐거움 마음으로 새로운 일을 시작한다.
63년 지인들의 도움이 커진다.
75년 근심이 곧 해결된다.
87년 말다툼이 생길 운수니 여행을 미룬다.
99년 능수능란한 지혜를 발휘한다.
용띠
40년 친인척 잔치로 즐거움이 가득 하다.
52년 남의 말을 귀담아듣지 않는다.
64년 하는 일마다 잘 풀리지 않는다.
76년 짜증 나는 일만 생긴다.
88년 일이 잘 진행되다가 잠시 지연된다.
00년 욕심이 너무 지나치면 일이 더 꼬인다.
뱀띠
41년 운세가 좋으니 신수도 좋아진다.
53년 가까운 지인을 만나 즐겁게 담소를 나눈다.
65년 힘든 시기일수록 절약해야 한다.
77년 자리변동이 생긴다.
89년 약속을 안 지키니 짜증이 난다.
01년 좋은 기회들이 한 번 더 찾아온다.
말띠
42년 행운이 찾아오는 날이다.
54년 막혔던 금전 운이 활짝 열린다.
66년 감정에만 치우치지 말아야 한다.
78년 추진하던 일이 조금씩은지연된다.
90년 믿고 지내던 사람이 돌아서는 하루다.
02년 할 일을 내일로 미루면 지루해진다.
양띠
43년 집안에 기쁨이 가득하다.
55년 여행은 잠시 보류하는 것이 좋다.
67년 일이 순조롭게 잘 풀리지 않는다.
79년 경솔한 행동은 구설수만 불러온다.
91년 주변 지인들이 반갑게 맞아준다.
03년 실속 없이 몸만 바빠지는 하루다.
원숭이띠
32년 운이 나빠지니 문서를 꼼꼼히 살핀다.
44년 건강이 좋아지니 한가롭고 태평하다.
56년 하루가 꼬이니 일이 뜻대로 안 된다.
68년 윗사람과 상의해야 한다.
80년 매사가 활기가 넘친다.
92년 열심히 노력하니 행운이 찾아온다.
닭띠
33년 오후쯤 운수대통한다.
45년 중상모략하는 자가 있으니 주의한다.
57년 잔꾀로 머리를 굴리면 후회한다.
69년 금전 운이 오후 늦게부터 좋아진다.
81년 모르는 사람의 재판에 참여하지 않는다.
93년 집안이 두루 화평해진다.
개띠
34년 반가운 사람들을 오후에 만난다.
46년 문서 계약 관계에서 근심이 생긴다.
58년 원하는 대로 이뤄지지 않는다.
70년 새로운 자격증을 취득한다.
82년 만사가 순조롭게 이뤄진다.
94년 가는 곳마다 시비와 다툼 수가 있다.
돼지띠
35년 다툼이 일어날 운수니 언행을 주의한다. 47년 소화 불량이 생길 수 있으니 주의한다.
59년 야간 운전을 조심한다.
71년 고집만 내세우면 안 된다.
83년 필요 없는 언행을 삼간다.
95년 통솔력이 뛰어나다는 호평을 받는다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장