[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 10일

쥐띠
36년 근심이 생기니 여행을 삼가야 한다. 48년 바라던 일이 마침내 성사된다.
60년 뜻하던 바를 이루는 날이다.
72년 집안에서 귀한 문서를 찾아낸다.
84년 바라던 대로 소원이 이루어진다.
96년 절약하며 적게 쓰는 것이 좋다.
소띠
37년 골치 아팠던 서류문제가 마무리된다.
49년 근심이 사라진다.
61년 금전 운이 좋아 신이 난다.
73년 고민했던 일이 순조롭게 해결된다.
85년 현명한 처세와 슬기로움이 돋보이는 날이다.
97년 바라던 일이 드디어 성사된다.
범띠
38년 쌓인 재물이 조금씩 흩어진다.
50년 일이 뜻대로 되지 않는다.
62년 행운이 다음 기회로 넘어간다.
74년 운이 따르지 않으니 일찍 귀가한다.
86년 집안 경사로 기쁨이 가득하다.
98년 이직과 취업 운이 찾아와 기쁨을 준다.
토끼띠
39년 만인이 우러러본다.
51년 운이 풀리기 시작하니 생활이 풍족해진다.
63년 일이 뜻대로 진행되지 않아 답답하다.
75년 만사가 대길한 운세이다.
87년 기쁜 일이 생기니 건강까지 좋아진다.
99년 집안에 경사가 생기는 날이다.
용띠
40년 중상모략하는 자를 경계해야 한다.
52년 일이 잘되니 성취감을 느낀다.
64년 문서로 목돈이 생긴다.
76년 다툴 수 있으니 모임을 피해서 움직인다.
88년 마음을 비우니 행운이 찾아온다.
00년 무리한 흥정으로 손해를 본다.
뱀띠
41년 건강이 좋아지니 기분이 좋다.
53년 재물 운이 서서히 좋아진다.
65년 동남 방향에서 귀인을 만나 자금이 해결된다.
77년 여행 계획을 수정해야 한다.
89년 반가운 소식이 들려온다.
01년 지인을 만나 금전 문제가 해결된다.
말띠
42년 힘든 고비를 잘 넘겨야 한다.
54년 방해자가 없어 일이 술술 풀린다.
66년 새로운 일을 시작하지 않는다.
78년 마음을 너그럽게 가진다.
90년 반가운 소식을 오후쯤 듣게 된다.
02년 계단에서 낙상 사고를 조심해야 한다.
양띠
43년 잔치와 행사가 겹치는 날이다.
55년 갑작스러운 일로 고민이 생긴다.
67년 무엇이든 열심히 하면 얻을 수 있다.
79년 막혔던 재물 운이 풀린다.
91년 바라던 자리에 오르게 된다.
03년 자격증을 얻기 위해 최선을 다한다.
원숭이띠
32년 일이 원하는 대로 이뤄지지 않는다. 44년 간호를 잘 받아 쾌차한다.
56년 굳건한 의지로 밀고 나간다.
68년 재물로 인해 근심이 생기니 유의한다.
80년 남의 일에 참견하지 않는다.
92년 계약이 성사되는 날이다.
닭띠
33년 생각지 않은 일로 고민하게 된다. 45년 몸을 다칠 수 있으니 조심한다.
57년 돈 문제로 근심이 가득하다.
69년 마음의 안정을 되찾는다.
81년 바라던 일을 비로소 성취한다.
93년 근심이 있다가도 오후쯤 말끔히 사라진다.
개띠
34년 명의를 만나 소원을 이룬다.
46년 좋은 기회가 찾아온다.
58년 계산만 하지 말고 마음을 비워야 한다.
70년 지금보다 더 욕심내면 안 된다.
82년 일이 쉽게 결정되지 않으니 크게 한숨 쉰다.
94년 우연히 동창을 만나게 된다.
돼지띠
35년 마음이 다시 평온해진다.
47년 마침내 소원을 성취한다.
59년 건강 검진을 잘 받고 안정을 되찾는다. 71년 기분 좋게 여행을 떠난다.
83년 머뭇거리지 말고 바로 귀가해야 한다.
95년 오랜만에 만난 이웃과 인사를 나눈다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장