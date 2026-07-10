[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 10일

쥐띠

36년 근심이 생기니 여행을 삼가야 한다. 48년 바라던 일이 마침내 성사된다.

60년 뜻하던 바를 이루는 날이다.

72년 집안에서 귀한 문서를 찾아낸다.

84년 바라던 대로 소원이 이루어진다.

96년 절약하며 적게 쓰는 것이 좋다.