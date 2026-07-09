박태성 北 총리 10일부터 이틀 일정 방중

우호조약 65주년 행사 참석 목적

북한 총리 0 박태성 북한 내각총리와 리창 중국 국무원 총리. 지난해 10월 11일 북한 평양 만수대의사당에서 회담하면서 악수하는 모습./신화통신.

박태성 북한 내각 총리가 북중 우호협력원조조약 체결 65주년을 맞아 10일부터 이틀 일정으로 중국을 방문한다.마오닝(毛寧) 중국 외교부 대변인은 9일 열린 정례 뉴스 브리핑에서 "중국 공산당 중앙위원회와 중화인민공화국 정부의 초청으로 조선노동당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원 겸 조선(북한) 국무위원회 부위원장인 박태성 내각총리가 10일부터 12일까지 조선 당정 대표단을 이끌고 중국을 공식 방문한다"고 밝혔다. 이어 "(박 총리는) '중조 우호협력상호원조조약' 체결 65주년 기념행사에 참석할 것"이라고 덧붙였다.이번 방중 배경 등에 대해 마오 대변인은 "중국과 조선은 전통적인 우호 이웃 국가"라면서 "중조 관계를 잘 유지하고 공고히 하면서 발전시키는 것은 항상 중국 당과 정부의 확고한 전략적 방침"이라고 강조했다.더불어 "올해는 중조 우호조약이 체결된 지 65주년이 되는 해이다. 양측은 공동으로 기념행사를 성대하게 개최하기로 합의했다"면서 "중국은 조선과 함께 양당과 양국 최고 지도자의 중요한 합의를 지침으로 삼아 전략적 소통을 강화하고 긴밀한 교류·협력을 통해 중조 전통 우호협력 관계의 지속적인 발전을 추진할 용의가 있다"고 말했다.북중 우호조약은 1961년 7월 11일 당시 김일성 북한 주석과 저우언라이(周恩來) 중국 총리가 베이징에서 맺은 것으로 체결국 일방이 전쟁 상태에 처하면 원조를 제공한다는 상호 군사 자동개입 조항을 담고 있다. 양국 간 혈맹관계를 상징하는 조약이라고 할 수 있다.이보다 앞서 올해 첫 해외 순방으로 지난달 북한을 방문한 시진핑(習近平) 중국 총서기 겸 국가주석은 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담에서 올해가 조약 체결 65주년인 사실을 들어 "기념행사를 성대하게 개최해야 한다"고 언급한 바 있다. 이 때문에 행사에 김 위원장이 참석할 가능성이 있다는 소문이 베이징 외교가에 떠돌기도 했다. 그러나 박 총리의 참석으로 최종 결론이 났다.