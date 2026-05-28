서울시의회 마포 제3선거구, 채우진 후보로 단일화

0 6·3 지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일, 서울특별시의회 마포 제3선거구에 출마한 더불어민주당 채우진 후보(왼쪽)와 진보당 이상옥 후보 간 후보 단일화가 채우진 후보로 최종 성사됐다. / 사진=채우진 후보사무실

6·3 지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일, 서울특별시의회 마포 제3선거구(서강‧합정‧서교‧망원1동)에 출마한 더불어민주당 채우진 후보와 진보당 이상옥 후보 간 후보 단일화가 채 후보로 최종 성사됐다.

이번 단일화는 별도의 여론조사 없이 이상옥 후보가 후보직을 사퇴하고 채우진 후보를 지지하는 방식으로 이뤄졌다.

두 후보는 이번 선거에서 12.3 내란세력 척결과 민주주의 수호와 사회대개혁, 민생 회복을 바라는 마포구민의 뜻을 받들어 연대와 협력의 힘으로 반드시 승리하겠다는데 뜻을 모았다.

채우진 후보는 “뜻을 모아주신 이상옥 후보와 진보당 당원, 지지자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “이번 단일화의 뜻을 무겁게 새기고, 민주주의를 지키고 민생을 회복하는 승리로 반드시 보답하겠다”고 밝혔다.

이어 채 후보는 “서강동·합정동·서교동·망원1동 주민의 삶을 책임지는 젊고 유능한 시의원이 되어, 마포의 변화를 서울시의회에서 힘 있게 만들어 가겠다”고 강조했다.