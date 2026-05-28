LG전자, 초슬림·초경량·초저전력 ‘이페이퍼 디스플레이’ 내달 출시

[사진3] LG전자 이페이퍼 디스플레이 0 LG전자 초저전력 디스플레이 'LG 이페이퍼 디스플레이' 이미지./LG전자

LG전자가 얇고 오래가는 초저전력 디스플레이 'LG 이페이퍼 디스플레이'를 앞세워 상업용 디스플레이 시장에서 주도권을 강화한다.LG전자는 다음달 국내를 시작으로 LG 이페이퍼 디스플레이를 유럽 등 해외 시장에 순차 출시한다고 28일 밝혔다. LG 이페이퍼 디스플레이는 종이 포스터와 비슷한 질감을 재현하면서 전력 공급 없이도 화면을 유지할 수 있는 상업용 디스플레이다. 전하를 띈 색 입자들을 전기장에 따라 이동·고정시켜 이미지를 표시하는 전자 잉크 패널 기술을 활용한다. 디스플레이의 이미지를 변경할 때에도 기존 디지털 사이니지와 비교해 에너지 소비량이 현저히 낮은 게 장점이다. 매장 메뉴, 프로모션 안내 등 다양한 상업 공간에서 활용도가 높다.디스플레이는 32형 사이즈에 QHD 해상도와 16:9 화면비를 지원한다. 반사형 디스플레이로 넓은 시야각을 제공하며, 자체 광원이 없어 시청하기 편안한 방식으로 콘텐츠를 표시한다. 색 재현율을 극대화하기 위한 화질 개선 알고리즘을 자체 개발해 적용했다. 72Wh의 대용량 배터리와 초저전력 시스템온칩(SoC)을 탑재해 장시간 사용할 수 있으며, 제품과 함께 제공되는 충전기를 사용해 약 3시간이면 완전히 충전 가능하다. 후면에 마그네틱 방식의 보조배터리를 장착할 수 있는 무선 충전도 지원한다.사용자가 지정한 콘텐츠 전환 일정에 따라 전원을 자동으로 제어하는 '파워 매니지먼트' 기능도 특징이다. 이 기능을 활용하면 콘텐츠 전환이 필요할 때에만 자동으로 전원을 켜 배터리 사용량을 절감하고 운영 효율성을 높일 수 있다. LG전자의 사이니지 운영 솔루션 'LG 슈퍼사인 CMS'와 연동하면 화면 전환 주기에 따라 장기 구동이 가능해 배터리 충전주기를 획기적으로 줄이고 운영 효율성을 극대화할 수 있다.이 제품은 17.8㎜ 두께의 슬림한 디자인으로 설계됐으며, 가장 얇은 부분은 8.6㎜다. 내장배터리를 포함한 무게는 3.1㎏다. 이러한 디자인 우수성을 인정받아 올해 '레드닷 디자인 어워드'에서 본상을 수상했다. 이밖에도 LG전자의 TV 및 사이니지 운영체제 웹OS가 탑재돼 원격으로 자유롭게 관리할 수 있다.민동선 LG전자 MS사업본부 ID사업부장은 "초경량, 초슬림 디자인에 획기적인 초저전력 기술이 더해진 LG 이페이퍼 디스플레이는 B2B 고객들에게 새로운 선택지가 될 것"이라고 말했다.