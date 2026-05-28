자전거·킥보드 과속, 인공지능이 막는다…안양시, AI 감시 시스템 구축

국토부 AI시티 사업 선정, 최대 5억원 국비 확보

LiDAR와 영상 AI 융합해 실시간 위험 상황 감지

[사진자료] AI시티 혁신기술 발굴사업 시스템개념도 0 안양시가 올 연말까지 라이다(LiDAR)와 영상분석 인공지능(AI)을 융합해 구축할 예정인 자전거 안전계도 시스템 개념도. /안양시

경기 안양시가 인공지능(AI) 감지 시스템 구축을 통해 자전거와 전동킥보드 등으로부터 시민 안전을 지킨다.안양시는 국토교통부가 주관하는 '2026년 AI시티 혁신기술 발굴사업' AI시티 인프라 공모 분야에 선정돼 올 연말까지 라이다(LiDAR)와 영상분석 AI를 융합한 자전거 안전계도 시스템을 구축한다고 28일 밝혔다.국토부의 AI시티 혁신기술 발굴사업은 시민 수요가 높은 도시 분야에서 발생하는 문제를 AI 기술로 해결하고, 혁신 기술의 조기 상용화를 지원하기 위한 사업이다. 교통·물류, 에너지·환경 등 6개 기술에 대해 기술당 최대 5억원의 국비를 지원하며, 사업기간은 연말까지다.시는 AI시스템 구축으로 시민이 일상에서 체감할 수 있는 스마트 안전서비스 모델을 선보인다는 계획이다. 이 시스템은 안양천 쌍개울 일대 자전거도로 합류부 등 사고 위험구간에 LiDAR와 CCTV 등 멀티모달 센서를 설치해, AI가 자전거와 전동킥보드의 속도, 위치, 주행상황을 실시간으로 분석한다. 이를 통해 충돌이나 과속 등 위험 상황을 즉시 감지하고, 전광판과 지향성 스피커를 통해 감속 안내와 안전 경고를 제공한다.시는 연말까지 시스템 구축을 마무리할 계획이다. 이를 통해 자전거·보행자 혼재구간의 위험 상황을 사전에 감지·안내함으로써 시민 안전성과 사고 예방 효과를 한층 높일 것으로 기대하고 있다.시 관계자는 "이번 공모 선정은 안양시의 AI 행정 역량과 관내 기업의 우수한 기술력이 결합해 이뤄낸 성과"라며 "연말까지 사업을 마무리해 시민이 일상에서 직접 체감할 수 있도록 히겠다"고 말했다.