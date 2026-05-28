LG디스플레이, 세계 최초 ‘240Hz RGB 스트라이프 OLED’ 양산

게이밍부터 사무용까지 활용

(사진) LG디스플레이, 240Hz RGB 스트라이프 OLED(1) 0 LG디스플레이의 '240Hz RGB 스트라이프 OLED' 패널을 카메라로 확대해 촬영하는 모습. /LG디스플레이

LG디스플레이가 세계 최초로 '240Hz RGB 스트라이프 OLED 패널' 상용화에 성공하며 모니터용 OLED 시장 공략에 속도를 낸다. 게이밍뿐 아니라 문서 작업과 코딩, 금융·콘텐츠 편집 등 사무 환경에서도 가독성과 화질을 강화한 것이 특징이다.28일 LG디스플레이는 적·녹·청(RGB) 서브픽셀을 일렬로 배열한 'RGB 스트라이프 OLED' 구조를 적용한 27인치 모니터용 OLED 패널 양산에 돌입했다고 밝혔다. 기존 OLED 대비 작은 글씨와 숫자를 보다 또렷하게 표현할 수 있어 장시간 화면을 보는 환경에서 눈의 피로를 줄일 수 있다는 설명이다.신제품은 RGB 스트라이프 구조에 160PPI 고해상도와 240Hz 고주사율을 동시에 구현했다. 특히 DFR(Dynamic Frequency & Resolution) 기술을 적용해 4K 240Hz 고해상도 모드, FHD 480Hz 고주사율 모드를 자유롭게 전환할 수 있도록 했다.고해상도 모드에서는 사진·영상 편집과 멀티태스킹 작업에 적합한 선명한 화면을 제공하고, 고주사율 모드에서는 FPS 게임이나 스포츠 영상 감상 시 잔상과 끊김을 줄여 몰입감을 높일 수 있다는 설명이다.LG디스플레이는 AI PC 확산과 함께 고해상도 기반 업무와 엔터테인먼트 수요가 동시에 증가하고 있는 만큼, 하나의 모니터로 업무와 게이밍을 모두 만족시키는 OLED 수요가 확대될 것으로 보고 있다.이현우 LG디스플레이 대형사업부장은 "240Hz RGB 스트라이프 OLED의 세계 최초 상용화는 OLED 기술의 집약체로서의 저력을 증명한 것"이라며 "기술 중심 회사로서 기술 리더십과 사업 경쟁력을 토대로 모니터 시장 내 OLED 확장을 가속화하고, 프리미엄 시장을 선도하겠다"라고 말했다.