삼표산업·디엔비그룹, 동절기 특수 콘크리트 시장공략 확대

1 0 이종석 삼표산업 대표(가운데)와 강동렬 디엔비건축사사무소 부회장(왼쪽), 이경환 디엔비파트너스건축사사무소 대표가 지난 27일 서울 광화문 삼표그룹 본사에서 내한 콘크리트 기술협력 업무협약(MOU)을 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다.

삼표그룹의 주력 계열사 삼표산업이 교육시설 설계 분야 강자인 디엔비그룹과 함께 동절기 특수 콘크리트 시장 공략 확대에 나섰다.삼표산업은 지난 27일 서울 종로구 광화문 이마빌딩 본사에서 디엔비그룹과 '내한 콘크리트 블루콘 윈터 적용 확대 및 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 28일 밝혔다.이번 협약은 삼표산업이 개발한 동절기 내한 콘크리트 '블루콘 윈터'의 설계 적용 범위를 확대하고, 건축물의 초기 구조 안정성과 동절기 시공 품질 향상을 위한 기술 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다.블루콘 윈터는 영하 20도의 극한 환경에서도 별도의 보양 작업 없이 타설 36시간 이내 압축강도 5MPa(메가파스칼)을 구현하는 것이 특징이다. 2024년 7월 국토교통부 건설신기술(제995호)로 지정됐으며, 지난해에는 녹색기술 인증까지 획득하며 친환경 콘크리트로서의 우수성을 확고히 했다.삼표산업은 지난해부터 전국 중소레미콘사와 건설신기술 통상실시권(비독점적 기술 사용권) 계약을 체결하며 전국적인 생산·공급 기반을 마련했다. 기술개발자에게 사용료를 지불하고 기술을 합법적으로 사용하는 계약을 통해 대·중소기업 간 상생 협력을 실현하는 동시에 겨울철 건설현장의 안전과 품질 향상에 기여할 방침이다.양사는 이번 협약을 계기로 건축물 설계 초기 단계부터 '블루콘 윈터'를 기술 규격에 반영하는 '스펙인' 전략을 본격 추진한다. 삼표산업은 적용 현장을 대상으로 최적배합 설계와 동절기 콘크리트 토탈 솔루션을 제공하는 등 현장 맞춤형 기술 지원도 강화할 예정이다.디엔비건축사사무소와 디엔비파트너스건축사사무소는 교육시설 수주 및 설계 공모 시장에서 내한 콘크리트 기술 활용을 확대할 방침이다.양사는 설계 및 건설사업관리(CM) 단계부터 삼표산업의 동절기 특수 콘크리트 기술을 적극 반영해 차별화된 수주 경쟁력을 확보한다는 전략이다.이종석 삼표산업 대표는 "이번 협약은 삼표산업이 보유하고 있는 원천 기술력을 기반으로 브랜드 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "동절기 건설 현장의 새로운 기준을 제시하고 차별화된 기술 가치를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.