한국 딜로이트, 글로벌 빅테크와 기업 AI 혁신 전략 공유

'Deloitte ConnecT Korea 2026' 개최

엔비디아·구글·AWS·SAP 등 참여

clip20260528101321 0 /한국 딜로이트 그룹

한국 딜로이트 그룹이 글로벌 빅테크 파트너사들과 함께 기업의 인공지능(AI) 전환 전략과 실행 사례를 공유하는 행사를 연다. 기업들이 AI를 단순 기술 도입 차원을 넘어 실제 업무와 산업 현장에 적용하는 방안을 논의하는 자리다.한국 딜로이트 그룹은 다음 달 24일 JW 메리어트 호텔 서울에서 '딜로이트 커넥트 코리아(Deloitte ConnecT Korea) 2026'을 개최한다고 28일 밝혔다. 지난해에 이어 두 번째로 열리는 올해 행사는 'AI로 잇고, 혁신으로 전환하다(Connecting Intelligence. Transforming Enterprise)'를 주제로 진행된다.행사에는 엔비디아(NVIDIA), 구글(Google), SAP, 아마존웹서비스(AWS), 어도비(Adobe), 서비스나우(ServiceNow), 스노우플레이크(Snowflake), 톰슨로이터(Thomson Reuters), 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks) 등 딜로이트의 글로벌 얼라이언스 파트너사와 국내 주요 기업의 임원진 약 300명이 참석할 예정이다.메인 행사는 오전 키노트 세션과 오후 개별 세션으로 나눠 진행된다. 초청 단독으로 열리는 C-스위트 조찬 네트워킹에서는 니틴 미탈 딜로이트 글로벌 AI 리더와 니콜 윌리엄스 딜로이트 글로벌 퓨처 오브 워크 리더가 주요 고객사 및 파트너사 C레벨 인사들과 글로벌 AI 전략과 미래 업무 환경 변화 흐름을 논의한다.키노트 세션에서는 주요 기업의 실제 AI 프로젝트 사례가 소개된다. 변우철 KT 팔란티어 사업본부 본부장과 이문태 LG AI연구원 랩장은 현업 경험을 바탕으로 AI 도입 전략과 활용 방안을 발표한다. 삼성전자는 대규모 클라우드 운영을 위한 AI 기반 지능형 클라우드 운영 사례를 공유한다. 한국앤컴퍼니도 AI 바이브 코딩이 바꾸는 엔터프라이즈 혁신 사례를 발표할 예정이다.브레이크아웃 세션은 분야별 협업 세션으로 구성된다. 세션은 AI 기반 사이버 보안, AI 기반 엔터프라이즈 애플리케이션 전환, AI 기반 시장 정보 분석, 피지컬 AI, AI 제어 및 데이터 플랫폼, AI 기반 컴플라이언스 인텔리전스 등 6개 트랙으로 운영된다. 제조, 유통, 물류, IT·테크 등 다양한 산업 현장에서 추진 중인 AI 운영 전략과 실행 사례가 다뤄질 예정이다.조명수 한국 딜로이트 그룹 트랜스포메이션 리더는 "글로벌 빅테크 파트너사들과 함께 국내외 AI 혁신 사례와 실행 전략을 공유함으로써 기업들이 AI의 가치를 실질적으로 구현할 수 있는 방안을 제시할 것"이라며 "매년 '딜로이트 커넥트 코리아' 행사를 통해 한국 기업들에게 산업·기술 경쟁력 측면에서 도움이 되는 전문 지식 플랫폼 역할을 하겠다"고 밝혔다.