현대모비스, 모빌리티 SW개발 속도…오픈소스 방식 도입

車 분야 최대 프로젝트 참여

외부 공개해 개발자 참여·개선 유도

로고_이클립스 파운데이션 0 이클립스 파운데이션(Eclipse Foundation) 로고. /현대모비스

현대모비스가 오픈소스 방식을 도입해 모빌리티 소프트웨어 개발에 속도를 낸다.현대모비스는 글로벌 최대 비영리 오픈소스 개발 단체인 이클립스 파운데이션의 SDV(소프트웨어정의차량) 워킹그룹에 가입하고 산하의 에스코어 프로젝트에 참여한다고 28일 밝혔다.에스코어 프로젝트는 소프트웨어 플랫폼 또는 미들웨어라고 불리는 기반기술을 표준화하는 글로벌 공동 과제로 기능안전 표준(ASIL-B)을 갖춘 최초의 오픈소스 기반 소프트웨어 표준플랫폼 개발 프로젝트다.현재 해당 프로젝트에는 총 13개 기업이 참여해 SDV 구현에 필요한 공통 기술 구현을 최우선 과제로 삼고 있다. 밑바탕이 되는 표준기술이 있어야 자율주행과 같은 응용프로그램 구현에 속도가 붙기 때문이다. 또 공통의 목표 아래 중복 투자를 방지하며, 시스템 안정성 향상에도 매진하고 있다.현대모비스가 이번에 공개할 기술은 리눅스 운영체제에서 소프트웨어간의 간섭을 최소화한 컨테이너 솔루션이다. SDV의 무수히 많은 소프트웨어가 서로 영향을 주지 않도록 일종의 칸막이를 설치하고 빠르게 실행이 가능하도록 개별 포장하는 기술이다.해당 컨테이너 솔루션은 차량용 제어기 환경에서 기존 기술 대비 속도가 10배 이상 빠른 수준이며, 외부 침입 등으로 소프트 웨어가 변질 가능성을 차단하는 상시 무결성 보장 기능도 확보했다.현대모비스 관계자는 "오픈소스로 공개하는 것 자체가 소프트웨어 기술의 자신감을 상징하기 때문에 현대모비스 전장부품의 대외 신뢰도 역시 향상할 것"이라며 "이번 프로젝트 참여를 계기로 모빌리티 소프트웨어를 선도하는 전문기업으로 발돋움할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.