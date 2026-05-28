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사회 사건·사고

서해해경청, 20만명 동시 투약분 필로폰 밀반입 시도 태국인 검거

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무안 이명남 기자

승인 : 2026. 05. 28. 11:02

필로폰 6.05kg·야바 4212정 압수
외국인 선원·유흥업소 종사자 유통 차단
서해지방해양경찰청
서해해경이 충남 천안시 소재 한 주택의 피의자 주거지에서 압수한 야바 4212정./서해해경청
서해지방해양경찰청은 최근 충남 천안시 소재 한 주택에서 약 20만명이 동시에 투약 가능한 분량의 필로폰을 국내로 밀반입하려 한 혐의와 다량의 향정신성의약품(야바)을 소지한 혐의로 태국 국적의 외국인 A씨를 검거했다고 28일 밝혔다.

이번 검거는 서해지방해양경찰청을 비롯해 국가정보원, 광주출입국·외국인사무소, 광주세관 등 관계기관 간 긴밀한 공조 수사를 통해 이뤄졌다.

해경에 따르면 검거된 A씨는 시가 약 24억원 상당의 필로폰 6.05kg을 국내로 밀반입하려 한 혐의를 받고 있다. 또 A씨의 거처에서는 향정신성의약품인 '야바' 4212정(시가 약 2억 원 상당)도 함께 발견돼 전량 압수됐다.

해경 수사 결과, 밀반입하려던 필로폰은 태국 현지에서 사전에 적발돼 태국 수사기관에 의해 압수된 것으로 확인됐다. 해경은 이들이 국내에 반입하려 한 마약류가 국내 체류 외국인 선원과 외국인 유흥업소 종사자 등을 중심으로 유통될 계획이었던 것으로 보고 있다.

류석암 서해해경청 마약수사대장은 "유관기관 간 촘촘한 공조체계를 통해 대규모 마약류의 국내 유입을 사전에 차단할 수 있었다"며 "밀반입에 가담한 상선 조직과 국내 유통책 등에 대해서도 수사를 확대할 방침"이라고 말했다.

이어 "최근 해양종사자와 외국인 근로자 사회를 중심으로 마약류 범죄가 확산하는 만큼 관계기관과 협력해 단속과 수사를 더욱 강화해 나가겠다"고 강조했다.
이명남 기자

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