서해해경청, 20만명 동시 투약분 필로폰 밀반입 시도 태국인 검거

필로폰 6.05kg·야바 4212정 압수

외국인 선원·유흥업소 종사자 유통 차단

서해지방해양경찰청 0 서해해경이 충남 천안시 소재 한 주택의 피의자 주거지에서 압수한 야바 4212정./서해해경청

서해지방해양경찰청은 최근 충남 천안시 소재 한 주택에서 약 20만명이 동시에 투약 가능한 분량의 필로폰을 국내로 밀반입하려 한 혐의와 다량의 향정신성의약품(야바)을 소지한 혐의로 태국 국적의 외국인 A씨를 검거했다고 28일 밝혔다.이번 검거는 서해지방해양경찰청을 비롯해 국가정보원, 광주출입국·외국인사무소, 광주세관 등 관계기관 간 긴밀한 공조 수사를 통해 이뤄졌다.해경에 따르면 검거된 A씨는 시가 약 24억원 상당의 필로폰 6.05kg을 국내로 밀반입하려 한 혐의를 받고 있다. 또 A씨의 거처에서는 향정신성의약품인 '야바' 4212정(시가 약 2억 원 상당)도 함께 발견돼 전량 압수됐다.해경 수사 결과, 밀반입하려던 필로폰은 태국 현지에서 사전에 적발돼 태국 수사기관에 의해 압수된 것으로 확인됐다. 해경은 이들이 국내에 반입하려 한 마약류가 국내 체류 외국인 선원과 외국인 유흥업소 종사자 등을 중심으로 유통될 계획이었던 것으로 보고 있다.류석암 서해해경청 마약수사대장은 "유관기관 간 촘촘한 공조체계를 통해 대규모 마약류의 국내 유입을 사전에 차단할 수 있었다"며 "밀반입에 가담한 상선 조직과 국내 유통책 등에 대해서도 수사를 확대할 방침"이라고 말했다.이어 "최근 해양종사자와 외국인 근로자 사회를 중심으로 마약류 범죄가 확산하는 만큼 관계기관과 협력해 단속과 수사를 더욱 강화해 나가겠다"고 강조했다.