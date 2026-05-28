포스코퓨처엠, LFP 양극재 사업 추진 가시화

28일 관계기관과 포항서 안전기원 행사

오는 2027년 양산 목표…연산 최대 5만t

삼원계 하이니켈 제품 생산라인 개조도

(사진) 포스코퓨처엠 합작사 씨앤피신소재테크놀로지 LFP 양극재 공장 0 포스코퓨처엠 합작사 씨앤피신소재테크놀로지 LFP 양극재 공장. /포스코퓨처엠

포스코퓨처엠이 LFP(리튬·인산·철) 양극재 전용 공장을 착공했다. 포스코퓨처엠은 LEF 양극재에 대한 본격적인 사업 추진에 나서면서 포트폴리오를 확대하겠다는 방침이다.28일 포스코퓨처엠과 피노, CNGR의 합작사 씨앤피신소재테크놀로지는 이날 포항 영일만4일반산업단지에서 안전기원 행사를 열고 LFP 양극재 공장 건설을 시작했다고 밝혔다.LFP 배터리는 NCM(니켈·코발트·망간), NCA(니켈·코발트·알루미늄) 등 삼원계 배터리에 비해 출력은 낮지만, 저렴한 가격과 긴 수명이 장점이다. 최근 재생에너지 사용 확대와 AI 데이터센터 확산에 따른 전력수요 증가로 ESS용 LFP 배터리 수요가 빠르게 증가하고 있다. 전기차 시장에서도 엔트리급 전기차를 중심으로 LFP 배터리 사용이 확대되고 있다.이에 포스코퓨처엠은 지난해 12월 이사회를 열어 LFP 양극재 공장 건설 안건을 승인하고 같은 달 합작 파트너들과 투자계약(JVA)을 체결하는 등 LFP 양극재 사업을 준비해왔다.포스코퓨처엠은 해당 공장은 오는 2027년 양산을 목표로, 연산 최대 5만t까지 확대할 예정이다. 이를 통해 현재 주력으로 생산하고 있는 NCM, NCA 등 삼원계와 함께 LFP 양극재로 제품 포트폴리오를 확대해 글로벌 시장에서 수주 경쟁력을 더욱 강화하겠다는 계획이다.포스코퓨처엠은 이와 별도로 LFP 양극재 시장 조기 진입을 위해 기존에 운영 중인 포항 양극재공장의 삼원계 하이니켈 제품 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산라인으로 개조하고 있기도 하다. 상반기 중 시제품 생산을 시작해 하반기부터 양산할 예정이다.