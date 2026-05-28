SGC솔루션, 글라스락X위글위글 네 번째 컬래버…“MZ세대 트렌드 반영”

SGC솔루션이 지난 3월 위글위글의 시그니처 IP를 담은 '양면 도마 4종'을 선보인 지 약 2개월 만이다. 글라스락X위글위글 협업 시리즈가 국내는 물론 중국 시장에서도 판매 중이다.
이번 3종의 신제품은 2023년 첫 협업을 시작한 뒤 선보이는 네 번째 컬래버레이션 시리즈다. 특히 최근 고물가 영향으로 도시락을 직접 준비하고 텀블러를 일상화하는 MZ세대(1980~2004년 출생자)의 라이프스타일 트렌드를 반영해 기획됐다.
신제품 3종은 △플레인 보온도시락 970㎖ 세트 △조이밴드 런치박스 1200㎖ △키치 텀블러로 구성됐다.
플레인 보온도시락은 보온 용기와 반찬 용기 2종, 수저 세트 및 파우치, 도시락 가방으로 콤팩트하게 구성된 세트 제품이다.
조이밴드 런치박스는 600㎖의 용기 2단으로 구성된 도시락 용기다. 내부 스팀홀로 전자레인지 사용이 가능하다. 해당 제품은 순차적으로 출시 예정이다.
키치 텀블러는 900㎖의 용량으로 선보인다. 최대 5시간까지 보온·보냉이 유지되며, 회전식 커버가 적용된 뚜껑 하나로 머그 형태, 빨대 사용, 일반 음용까지 총 세 가지 용도로 변형할 수 있다.