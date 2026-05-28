SGC솔루션, 글라스락X위글위글 네 번째 컬래버…“MZ세대 트렌드 반영”

[이미지] 글라스락X위글위글 4번째 콜라보 3종 0 SGC솔루션이 라이프스타일 지식재산권(IP) 브랜드 위글위글과 함께 협업해 선보인 '글라스락X위글위글' 신제품 3종.

SGC솔루션은 라이프스타일 지식재산권(IP) 브랜드 위글위글과 '글라스락X위글위글' 신제품 3종을 선보인다고 28일 밝혔다.SGC솔루션이 지난 3월 위글위글의 시그니처 IP를 담은 '양면 도마 4종'을 선보인 지 약 2개월 만이다. 글라스락X위글위글 협업 시리즈가 국내는 물론 중국 시장에서도 판매 중이다.이번 3종의 신제품은 2023년 첫 협업을 시작한 뒤 선보이는 네 번째 컬래버레이션 시리즈다. 특히 최근 고물가 영향으로 도시락을 직접 준비하고 텀블러를 일상화하는 MZ세대(1980~2004년 출생자)의 라이프스타일 트렌드를 반영해 기획됐다.신제품 3종은 △플레인 보온도시락 970㎖ 세트 △조이밴드 런치박스 1200㎖ △키치 텀블러로 구성됐다.플레인 보온도시락은 보온 용기와 반찬 용기 2종, 수저 세트 및 파우치, 도시락 가방으로 콤팩트하게 구성된 세트 제품이다.조이밴드 런치박스는 600㎖의 용기 2단으로 구성된 도시락 용기다. 내부 스팀홀로 전자레인지 사용이 가능하다. 해당 제품은 순차적으로 출시 예정이다.키치 텀블러는 900㎖의 용량으로 선보인다. 최대 5시간까지 보온·보냉이 유지되며, 회전식 커버가 적용된 뚜껑 하나로 머그 형태, 빨대 사용, 일반 음용까지 총 세 가지 용도로 변형할 수 있다.