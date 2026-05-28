北 “비핵화, 절대로 영원히 없을 것” 쿼드 공동성명에 반발

北외무성 대변인, 중통 기자 질문 답변 형식 입장 발표

“쿼드, 적대적 입장 고취한 데 대해 단호히 규탄배격”

통일부 “北, 쿼드를 아시아판 나토 창설 모체로 인식”

왕이 중국 외교부장과 회담하는 최선희 외무상<YONHAP NO-3442> 0 최선희 북한 외무상이 지난달 9일 금수산영빈관에서 왕이 중국 외교부장과 회담했다고 조선중앙TV가 10일 보도했다./연합뉴스

북한은 28일 미국·일본·인도·호주의 인도태평양 안보협의체 '쿼드'(QUAD)가 공동성명을 통해 북한의 완전한 비핵화에 대한 의지를 재확인한 데 대해 반발했다.북한 외무성 대변인은 28일 조선중앙통신 기자의 질문에 대한 답변 형식의 입장 발표를 통해 "쿼드 공동성명은 특정국가들을 겨냥한 적대적 의사를 여과 없이 노출시켰다"며 "명백히 하지만 조선민주주의인민공화국의 '비핵화'는 절대로, 영원히 없을 것"이라고 밝혔다.통일부 당국자는 이날 기자들과 만난 자리에서 "북한은 쿼드를 아시아판 북대서양조약기구(NATO) 창설의 모체로 인식하고 수시로 비난하는 만큼 이번 입장은 큰 틀에서 이같은 흐름을 반영하며 비핵화와 관련한 자신들의 입장을 일관되게 확인한 것"이라고 분석했다.외무성 대변인은 "미국을 위시한 쿼드 참가국들이 우리 합법적인 주권적 권리 행사를 걸고 들며 '비핵화'를 운운한 것은 쿼드가 미국의 일극지배전략 실현에 복무하는 정치외교적 도구에 불과하다는 것을 입증해주고 있다"며 "'평화와 안정유지' 간판은 미국의 진영 대결 정책을 합리화하기 위한 수단"이라고 주장했다.북한은 지난 2023년 헌법 4장에 "조선민주주의인민공화국은 책임적인 핵보유국" 내용을 포함시켜 핵 보유국으로서의 지위를 국내법적으로 제도화한 바 있다. 쿼드의 '북한의 완전한 비핵화' 성명은 합법·주권적 권리를 침해했다는 것이 북한의 논리다.아울러 북한 외무성 대변인은 쿼드가 중국남해와 중국동해 상황에 우려를 표하며 협력강화를 밝힌 점에 대해서도 "국제사회의 우려를 불러일으키는 일본의 재무장화 책동과 호주의 핵잠수함 보유에 정당성을 부여하기 위한 목적"이라고 평가 절하했다. 사실상 중국의 입장을 두둔한 것으로 해석된다.북한의 이번 반발은 지난해 7월 쿼드 외교장관 회의 당시 외무성 대변인 담화 형식으로 비난 입장을 낸 데 비해 조선중앙통신 기자의 질문에 대한 외무성 대변인의 답변 형식으로 그 격이 낮아졌다는 점에서 차이가 있다. 또한 지난해의 경우 비난의 대상을 미국으로 삼은 반면 이번에는 호주와 일본에 대한 비난도 함께 했다는 점이 주목된다. 통일부 당국자는 "지난해의 경우 미국에 대한 비난에 중점을 둔 반면 이번에는 일본과 호주도 비난하며 중국을 옹호했다"고 말했다.